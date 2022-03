Il giocatore della Reyer Venezia, Victor Sanders, nella mattina del 31 marzo ha percorso con la sua auto oltre 40 chilometri contromano in autostrada, dal casello di Venezia Est, fino a Conegliano dove è stato Polizia stradale. Fortunatamente non ci sono state ripercussioni per gli automobilisti in viaggio su quel tratto dell’A27, anche grazie alle molteplici segnalazioni che hanno permesso all’Aspi di scongiurare ogni tipo di incidente grazie alla segnaletica luminosa e avvisi lungo il tratto autostradale. Il play americano è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente di guida.

Tra le motivazioni del gesto sconsiderato, i media locali hanno scritto che il giocatore di Venezia era reduce dai festeggiamenti dopo la vittoria in Eurcup contro Patrasso.

