Ora è ufficiale: si dividono le strade della Openjobmetis Varese e di Alessandro Gentile. L'ala classe 1992 ha risolto il contratto col club biancorosso ed è ora in cerca di una nuova avventura: secondo i report di Superbasket, dovrebbe arrivare nelle prossime ore l'accordo con la Happy Casa Brindisi, a prescindere dal mancato scambio con Riccardo Visconti. L'ex capitano dell'Olimpia Milano chiude la sua esperienza a Varese con quasi 15 punti di media in 30' di utilizzo, con anche 5 rimbalzi e quasi 4 assist.

"Pallacanestro Varese comunica che nella giornata di oggi è stata firmata la risoluzione consensuale del contratto con Alessandro Gentile. Al giocatore vanno i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera ed i più sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso in questi mesi con la maglia della Openjobmetis", recita la nota ufficiale del club dell'amministratore delegato Luis Scola.

Ale Gentile e Varese si è incrinato nel momento in cui il club ha sollevato dall'incarico Adriano Vertemati, l'allenatore che Gentile conosce dai tempi delle giovanili a Treviso e Gentile , l'olandese Johan Roijakkers, di fatto un'esclusione defintiva dalla squadra. Il rapporto trasi è incrinato nel momento in cui il club ha sollevato dall'incarico, l'allenatore che Gentile conosce dai tempi delle giovanili a Treviso e per il quale aveva accettato di arrivare in biancorosso la scorsa estate . Poi la spaccatura definitiva è arrivata lunedì scorso, 24 gennaio, quando era stato allontanato dall'allenamento dal nuovo allenatore , l'olandese, di fatto un'esclusione defintiva dalla squadra.

