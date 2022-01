Tutto in una notte, o quasi.è un nuovo giocatore della: per lui, classe 1992, contratto fino al termine della stagione dopo aver risolto il contratto firmato la scorsa estate che lo legava alla Openjobmetis Varese . Il figlio di Nando ha chiuso la sua esperienza col club biancorosso e questa mattina, venerdì, all'alba è volato in Puglia per le visite mediche e la presentazione ufficiale alla stampa con Simone Giofrè e Tullio Marino, i due dirigenti e principali artefici dell'operazione dal lato Happy Casa. Una trattativa lampo che ha permesso di tesserare il giocatore in tempo per essere in campo da subito: il debutto diconsarà domenica sera alle 20.45 al PalaSerradimigni contro ladel fratello(LIVE e on-demand su Discovery Plus e Eurosport Player).