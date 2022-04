Basket

Basket, Serie A: Alessandro Gentile geniale: assist dietro-schiena a tutto campo per Udom

Alessandro Gentile si inventa una giocata straordinaria per lanciare Mattia Udom in contropiede in un momento topico della partita poi vinta dalla sua Happy Casa Brindisi contro l'Allianz Trieste.

00:00:47, 2 ore fa