La stagione del grande ritorno in Italia si conclude, ancora una volta, senza una casa certa per Alessandro Gentile. Gli ultimi rumors, riportati da Sportando, parlano di una separazione con la Happy Casa Brindisi alla scadenza del contratto (30 giugno), un rapporto che non sarà prolungato nella prossima stagione. Gentile tornerà così nel pool dei free-agent della sessione di mercato estiva.

13 gare con la canotta biancoblù L'ala azzurra ha disputatocon la canotta biancoblù tra fine gennaio e inizio maggio , mancando la qualificazione ai playoff, il grande obiettivo stagionale. Il suo campionato era cominciato a Varese, ma l'arrivo di coach Roijakkers ha stravolto il roster e portato a una rapida separazione . Gentile ha terminato l'annata con 13.6 punti, 4.9 rimbalzi e 3.4 assist di media, tirando con il 49.5% da due e il 25% dall'arco.

Ad

Alessandro Zanelli, Mattia Udom, Raphael Gaspardo e Nick Perkins, gli unici due giocatori ancora sotto contratto e certi di rimanere, quantomeno nei progetti espressi dal presidente, Fernando Marino, al Quotidiano di Puglia. Brindisi, che ha già salutato in maniera definitiva tornato a casa nella sua Treviso , e passato a Trento , proseguirà nella prossima stagione congli unici due giocatori ancora sotto contratto e certi di rimanere, quantomeno nei progetti espressi dal presidente, Fernando Marino, al Quotidiano di Puglia.

Serie A Udom firma con Trento, Sorokas ufficiale a Treviso 15/06/2022 A 13:59

Alessandro Gentile dal parcheggio del Forum: tripla assurda sulla sirena

Serie A Alessandro Zanelli torna a casa: ufficiale la firma con Treviso 13/06/2022 A 10:55