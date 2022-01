Alessandro Gentile in maglia Openjobmetis Varese sembrerebbe giunta al capolinea, come riportato da diverse fonti giornalistiche. Secondo il sito Varesenoi.it, il giocatore biancorosso avrebbe avuto un litigio con coach Johan Roijakkers, sessione di allenamento odierna, venendo peraltro allontanato dal Palazzetto Lino Oldrini. Gentile avrebbe già raccolto tutti gli effetti personali dal suo armadietto, a preludio di quella che viene ormai interpretata come un'inevitabile separazione dal club varesino. La stagione 2021-22 dell'ex-Milano potrebbe però proseguire in Italia, con un forte interessamento dell'Happy Casa Brindisi, come rilanciato anche da Sportando. L'avventura diin maglia Openjobmetis Varese sembrerebbe giunta al capolinea, come riportato da diverse fonti giornalistiche. Secondo il sito, il giocatore biancorosso avrebbe avuto uncon coach subentrato da poco ad Adriano Vertemati in panchina, durante laodierna, venendo peraltro allontanato dal Palazzetto Lino Oldrini. Gentile avrebbe già raccolto tutti gli effetti personali dal suo armadietto, a preludio di quella che viene ormai interpretata come un'dal club varesino. La stagione 2021-22 dell'ex-Milano potrebbe però proseguire in Italia, con un, come rilanciato anche da

Alessandro Gentile inventa un assist favoloso dietro-schiena per la schiacciata di Egbunu

Ad

Una stagione davvero complicata per la Openjobmetis. Non solo per i risultati finora raccolti sul parquet - ultimo posto in classifica, con sole quattro vittorie in 14 partite fin qui disputate - ma anche per i vari addii che hanno decimato il roster biancorosso, costringendo la società a soluzioni extra-budget per non lasciare vuote caselle importanti nelle rotazioni. Quella di Gentile sarebbe infatti la sesta partenza a stagione in corso, dopo quelle di:

Serie A Weems stoppa Brindisi, colpo esterno per la Virtus Bologna IERI A 18:00

Elijah Wilson , risoluzione nel novembre 2021.

, risoluzione nel novembre 2021. Andrea Amato , risoluzione nel dicembre 2021 e passaggio in A2, alla Next Nardò.

, risoluzione nel dicembre 2021 e passaggio in A2, alla Next Nardò. John Egbunu , risoluzione nel dicembre 2021 e nuova esperienza all'Hapoel Gerusalemme.

, risoluzione nel dicembre 2021 e nuova esperienza all'Hapoel Gerusalemme. Trey Kell , risoluzione a gennaio 2022 e passaggio all'AX Armani Exchange Milano.

, risoluzione a gennaio 2022 e passaggio all'AX Armani Exchange Milano. Jalen Jones, risoluzione a gennaio 2022 per firmare poi con Bourg-en-Bresse.

Gentile: "I grandi gruppi non sono sempre vincenti. E viceversa"

Serie A Focolaio covid a Reggio Emilia, rinviata la partita con Varese 20/01/2022 A 20:40