Ci sarà tanta Italia alladi Las Vegas dal 7 al 17 luglio. Infatti, oltre a Paolo Banchero con gli Orlando Magic (prima scelta assoluta dell'ultimo Draft), acoie forse a Gabriele Procida coi Detroit Pistons (al momento non è a roster ma non è escluso che venga aggregato), ci sarà anche. Il playmaker anconetano classe 1999, sotto contratto con lafino al, ha ottenuto il via libera per rispondere all'invito deie quindi giocherà il torneo estivo con la casacca dei texani, la franchigia dell'All Star Luka Doncic.

Il debutto è previsto per, ora italiana, quando i Mavericks sfideranno i. In tutto ci saranno quattro partite della prima fase contro Utah, Phoenix e Milwaukee, oltre alla già citata gara contro i Bulls. Per, attualmente con la Nazionale di Gianmarco Pozzecco per preparare la sfida aidelle qualificazioni alla, sarà certamente un test stimolante per misurarsi con gli atleti e l'ambiente NBA, e anche per mettersi in mostra di fronte a dirigenti e scout delle 30 franchigie.