La Nutribullet Treviso piazza il primo colpo della stagione riportando Alessandro Zanelli "a casa". Il playmaker italiano, nato a Motta di Livenza, in provincia di Treviso, è un prodotto del vivaio della Benetton, squadra con cui ha registrato anche tre presenze nella massima serie nel 2010-11 senza però mai scendere in campo.

Zanelli lascia la Happy Casa Brindisi dopo quattro stagioni in cui ha disputato due finali di Coppa Italia e incamerato esperienza internazionale in Champions League. L'annata appena conclusa è stata la sua migliore a livello statistico, con una media di 7.0 punti, 3.1 rimbalzi e 2.3 assist e il 47.7% dall'arco.

Treviso va verso un restyling pesante del roster. Secondo quanto riferito dal ds Andrea Gracis alla "Tribuna", Matteo Imbrò, in scadenza di contratto, non ha ancora intavolato una trattativa per il prolungamento, mentre Nikola Akele sembra ormai destinato a lasciare la squadra per trasferirsi a Brescia.

