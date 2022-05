Basket

Basket, Serie A: Amedeo Della Valle scherza: "Sono MVP anche senza il voto di Meneghin"

Amedeo Della Valle racconta le sue sensazioni per la conquista del premio di MVP della regular-season 2021-22 durante la 27a puntata di "Basket Zone", il magazine dedicato alla LBA Serie A in onda ogni mercoledì alle 23:15 su DMAX. "Dedico questo premio alla squadra, senza i miei compagni non sarei riuscito a fare una stagione così bella".

00:01:22, un' ora fa