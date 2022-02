Storico e meraviglioso! Il playmaker diriscrive la storia del campionato italiano di pallacanestro, diventando ila mettere a referto. Nel posticipo del 20° turno della stagione regolare 2021-22 , vinto 67-62 sulla, Cinciarini chiude infatti con, piazzando così una tripla-doppia che, in Serie A, non si vedeva. L'ultima volta toccò infatti a(29 punti, 10 rimbalzi e 11 palle recuperate) nella sfida del 25 aprile 2004 tra l'AIR Avellino e la sua Teramo Basket (vincente al PalaDelMauro per 119-108). L'ultima tripla-doppia per punti, rimbalzi e assist, fu invece realizzata da, il quale chiuse con 18 punti, 10 rimbalzi e 10 assist nella vittoria (111-82) della sua Panasonic Reggio Calabria sulla Bialetti Montecatini all'ultimo turno della stagione regolare A1 1992-93. Unper un giocatore completamente rinato in biancorosso e ritornato a dominare su qualsiasi parquet italiano, ma anche in ambito europeo.