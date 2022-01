Andrea Pecchia. La sua prestazione monstre da career-high ammassati spezza la striscia negativa di 6 sconfitte consecutive e toglie la squadra di coach Paolo Galbiati L'anno scorso, Cremona aveva svoltato la stagione rientrando dallo stop per covid. E, anche questa volta, il ritorno in campo dopo tre settimane di pausa ripropone una della Vanoli più belle della stagione. Il protagonista?. La sua prestazionedaspezza la striscia negativa di 6 sconfitte consecutive e toglie la squadra di coach Paolo Galbiati dai bassifondi della classifica (4-9)

L'ala azzurra è un ciclone. È ovunque e fa tutto. 28 punti, 9 rimbalzi, 8 falli subiti, 5 assist, 3 palle recuperate. Non scomodatevi a spulciare gli almanacchi, ve lo diciamo già noi: sono tutti massimi in carriera. Così come il pazzesco 48 di valutazione, perfetto nel riassumere una gara quasi irripetibile, è il miglior dato stagionale dell'intera Serie A. Le folate di Pecchia, incontenibile in campo aperto ma anche onnipresente nella metacampo difensiva, cancellano il parziale costruito alla metà del secondo periodo con cui Sassari sogna il colpaccio volando sul +11 (23-34), contribuiscono a costruire la spallata piazzata da Cremona per il +10 in avvio di ripresa e infliggono le coltellate decisive nel finale. Lì dove, con 7 punti consecutivi, disintegra le residue speranze di rimonta avversarie.

L'asse Poeta-Dime produce spettacolo per Cremona

A far da grande spalla è Peppe Poeta, ormai pienamente recuperato dopo il lungo stop e finalmente in grado di esprimere il suo basket di creatività a fantasia a tutto tondo: 11 punti, 7 assist, e un asse molto interessante che si sta costruendo con Malik Dime, molto più partecipe e coinvolto rispetto alle prime due uscite stagionale (6 punti, 5 rimbalzi, 4 stoppate). Jalen Harris continua a litigare con i ferri (1/6 dall'arco), ma sfodera una serie di giocate deliziose in avvicinamento nel quarto periodo (13 punti, 5/8 da due), testimoni di un talento che ancora fatica a essere incanalato nel modo giusto, mentre Matteo Spagnolo, dopo aver assorbito un inizio di gara complicato, fiorisce nel finale in una staffetta ben gestita con Poeta (12 punti, 7 rimbalzi, 5/6 dal campo).

Malik Dime cancella Robinson a fine primo tempo

Cremona conferma le difficoltà dall'arco (soltanto 5/20), ma vince con merito una partita in cui sovrasta gli avversari per vitalità e carica energetica. La Vanoli martella vicino a canestro (65%), e stravince la battaglia sotto i tabelloni (44-29), soffocando con fisicità una Dinamo incapace di reggere a livello mentale il contro-break subito nella seconda metà del secondo periodo, quando Cremona rientra dal -11 al -1 dell'intervallo lungo.

Coach Piero Bucchi chiede invano energia a più riprese sguinzagliando per tanti minuti l'immortale Jack Devecchi, ma non ha riposte positive dai suoi pezzi da novanta. Gerald Robinson, protagonista indiscusso della rinascita vissuta nel periodo pre-covid, si limita a una vampata a inizio partita (13 punti, 4 assist ma -21 di plus/minus, il peggiore dei suoi). David Logan (11) si ferma a una mitragliata da due triple consecutive nel secondo periodo. Eimantas Bendzius (13+7 rimbalzi) vaga spaesato con poco ritmo (3/10 al tiro). Jason Burnell (2) e Christian Mekowulu (3 con 1/9 in 9 minuti), spariscono sotto la forza del front-court avversario. I migliori sono Stefano Gentile (15 e tanta quantità anche nella metacampo difensiva) e Kaspar Treier (14), ma nel complesso è un enorme passo indietro rispetto alla rifioritura di metà dicembre. E ora, Il crollo di Sassari è tanto improvviso quanto fragoroso.sguinzagliando per tanti minuti l'immortale, ma non ha riposte positive dai suoi pezzi da novanta., protagonista indiscusso della rinascita vissuta nel periodo pre-covid, si limita a una vampata a inizio partita (13 punti, 4 assist ma -21 di plus/minus, il peggiore dei suoi).(11) si ferma a una mitragliata da due triple consecutive nel secondo periodo.(13+7 rimbalzi) vaga spaesato con poco ritmo (3/10 al tiro).(2) e(3 con 1/9 in 9 minuti), spariscono sotto la forza del front-court avversario. I migliori sono(15 e tanta quantità anche nella metacampo difensiva) e(14), ma nel complesso èrispetto alla rifioritura di metà dicembre. E ora, anche il sogno Final Eight è virtualmente sfumato

Vanoli Cremona - Banco di Sardegna Sassari 89-80

Cremona : Spagnolo 12, Harris 13, Pecchia 28, Tinkle 11, Dime 6; Gallo, Poeta 11, Sanogo, McNeace 4, Cournooh 4. N.e.: Agbamu, Zacchigna. All.: Galbiati.

: Spagnolo 12, Harris 13, Pecchia 28, Tinkle 11, Dime 6; Gallo, Poeta 11, Sanogo, McNeace 4, Cournooh 4. N.e.: Agbamu, Zacchigna. All.: Galbiati. Sassari: Robinson 13, Kruslin 2, Bendzius 13, Burnell 2, Mekowulu 3; Devecchi 8, Treier 14, Gentile 15, Logan 11, Diop 1. N.e. Gandini, Chessa. All.: Bucchi.

