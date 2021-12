Basket

Basket, Serie A: Andrejs Grazulis sulla sirena! Trieste batte Trento così

Andrejs Grazulis segna il canestro della vittoria per la sua Allianz Trieste nel finale thriller in volata contro la Dolomiti Energia Trento: una splendida esecuzione in turn-around sulla testa di Diego Flaccadori.

00:00:52, 44 minuti fa