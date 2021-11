Basket

Basket, Serie A - Ashley e il concetto di "not in my house": che stoppata!

BASKET, SERIE A - Brandon Ashley e il suo personalissimo concetto di "not in my house!". DeWayne Russell prova il coast-to-coast, ma viene cancellato dalla stoppatona del numero 0 biancoblu, che fa esplodere un PalaDozza caldissimo nella sfida tra Fortitudo Kigili Bologna e NutriBullet Treviso.

