Basket

Basket, Serie A: Assist in no-look a tutto campo, un classico per Milos Teodosic

Milos Teodosic serve 9 assist nella partita vinta dalla sua Virtus Segafredo Bologna sulla Carpegna Prosciutto Pesaro. Il più bello è questa perla in no-look a tutto campo per un canestro facile in contropiede di Alessandro Pajola.

00:01:02, 2 ore fa