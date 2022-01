Basket

Basket, Serie A - Assist pazzesco di Teodosic per Alibegovic nella sfida contro Reggio Emilia

BASKET, SERIE A - Milos Teodosic è un vero mago! Assist spettacolare del playmaker serbo, che in no-look serve a memoria Amar Alibegovic per confezionare una giocata incredibile. Giocata che lascia senza parole, sia per la facilità d'esecuzione, sia per la genialità dell'idea cestistica.

00:00:44, un' ora fa