Basket, Serie A - Assist spettacolare di Filloy: no-look dietro la testa per Cain!

BASKET, SERIE A - Giocata spaziale di Ariel Filloy nella sfida tra Bertram Derthona Tortona e Umana Reyer Venezia. La guardia bianconera parte in penetrazione e poi smazza un assist in no-look dietro la testa per il rimorchio di Tyler Cain. Un passaggio da vedere e rivedere in loop!

00:00:26, 5 minuti fa