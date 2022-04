Basket

Basket, Serie A - Assist stupendo di Russell e poster di Jones su Brooks

BASKET, SERIE A - Stupenda azione della Nutribullet Treviso nel match contro l'Umana Reyer Venezia. DeWayne Russell ricama un assist perfetto per liberare Aaron Jones nel pitturato; il lungo non ci pensa nemmeno su e decolla per il poster in faccia a Jeff Brooks.

00:00:32, 2 ore fa