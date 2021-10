Basket

Basket, Serie A: AX Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari 79-50

L'AX Armani Exchange Milano prosegue il percorso netto in questo avvio di stagione (6-0) superando con grande autorità il Banco di Sardegna Sassari. 79-50 il punteggio di una partita spaccata in maniera definitiva nel terzo periodo (18-6), con 16 punti a testa per Dinos Mitoglou e Troy Daniels.

00:05:09, un' ora fa