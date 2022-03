Basket

Basket, Serie A: Basket Zone ritorna! Tutti i mercoledì alle 23:15 su DMAX

La LBA Serie A torna in campo dopo la pausa per la finestra dedicata alle qualificazioni per i Mondiali del 2023, e Basket Zone torna a raccontarvela nel dettaglio! Appuntamento su DMAX (canale 52 del digitale terrestre), ogni mercoledì alle ore 23:15 con Gianluca Gazzoli e Andrea Meneghin.

00:00:30, un' ora fa