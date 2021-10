Basket

Basket, Serie A: Belinelli infila la bomba allo scadere del 3° quarto

BASKET, SERIE A - Non esiste tiro impossibile per Marco Belinelli! La guardia della Virtus Bologna segna fuori equilibrio la bomba del 72-50 allo scadere del terzo quarto per il +22 Segafredo contro Varese e fa esplodere il PalaDozza.

00:00:48, 30 minuti fa