Basket

Basket, Serie A: Belinelli sgancia cinque bombe contro Trieste

BASKET, SERIE A - Partita di enorme sostanza per Marco Belinelli contro l'Allianz Trieste: per il capitano della Virtus Bologna ci sono cinque triple a bersaglio su otto tentativi per complessivi 20 punti. Chirurgico.

00:01:48, 30 minuti fa