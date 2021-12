Basket

Basket, Serie A: Ben Bentil inchioda a due mani sull'invito di Delaney

BASKET, SERIE A - Prima giocata sopra al ferro in A per l'ultimo arrivato in casa Milano ovvero Ben Bentil che, servito splendidamente da Delaney, riceve e firma l'inchiodata a due mani.

