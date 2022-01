Fortitudo Kigili Bologna - Openjobmetis Varese 101-94

Vittoria pesantissima della Fortitudo Kigili Bologna che supera 101-94 l'Openjobmetis Varese nel posticipo della 15esima giornata di Serie A, sfida tra le ultime due squadre in classifica a quota 6 punti. Match delicato ma molto spettacolare, ad alto punteggio e con emozioni fino al termine: decisivo Robin Benzing che firma 17 dei suoi 29 punti nel quarto periodo, comprese le triple che spezzano la resistenza degli ospiti. Il 62% da due e il 18 su 22 ai liberi (9 su 12 per Varese) fanno la differenza assieme anche alle prove di Groselle, 17 punti, dell'ultimo arrivato Frazier, 13, e di Aradori, 12 punti con 8 rimbalzi e 6 assist. L'Openjobmetis di Adriano Vertemati paga chiaramente un roster cortissimo con solo otto effettivi (compreso Vene, arrivato in settimana) e poca benzina nelle gambe visto lo stop all'attività fino a ieri, sabato. Nonostante tutto Varese ha lottato trascinata da un clamoroso Alessandro Gentile da 28 punti, da un Anthony Beane da 25 con 6 triple e da un Sorokas in doppia doppia, 17 punti e 10 rimbalzi. Pesano le 11 palle perse, 4 del solo Marcus Keene, disastroso nel finale nonostante gli 8 assist (appena 7 punti con 1 su 9 al tiro).

La sfida del PalaDozza è equilibrata in avvio, la Fortitudo prova a sfruttare la superiorità fisica e tocca il +6 nel primo quarto con Charalmpopoulos e Totè (23-17), Varese chiude il primo periodo sotto 25-20 e poi piomba a -11 sul 31-20. Lì la formazione di Vertemati ha una bella reazione, 7-0 guidato da Gentile e poi rimonta che prosegue fino al -2 sul 43-41. La Kigili però non ci sta, rimette il piede sull'acceleratore, torna a +11 grazie a Groselle e Benzing, e all'intervallo conduce 56-48.

Nella ripresa l'Openjobmetis non ci sta e risale la china con Ferrero e Sorokas che firmano le triple del -1 sul 62-61. Addirittura De Nicolao firma il sorpasso e poi è +5 per gli ospiti sul 73-58 con due bombe di Beane e ancora Sorokas. La Fortitudo vede le streghe, chiude il periodo a -3 sul 73-70, ma poi sono i soliti Benzing e Groselle a chiudere lo strappo e a sorpassare sul 78-77. Da lì è un'autentica battaglia, Gentile risponde a Benzing, poi è Beane con due bombe di fila senza senso a rimettere davanti l'Openjobmetis sul 91-90. Il finale però è tutto della Kigili: Frazier sorpassa, Benzing mette la tripla siderale del 96-91, poi è Aradori a chiudere il conto in lunetta dopo una persa sanguinosa di Keene sul -3. La ciliegina è ancora di Benzing con la tripla sulla sirena del definitivo 101-94.

Ora la Fortitudo avrà il recupero contro Sassari mercoledì 12 gennaio in casa mentre domenica 16 giocherà a Napoli; per Varese il prossimo impegno sarà sabato 15 gennaio alle 20.30 contro Venezia.

Fortitudo Bologna : Frazier 13, Gudmundsson 2, Aradori 12, Mancinelli ne, Durham 2, Manna ne, Procida 6, Benzing 29, Charalampopoulos 10, Totè 10, Groselle 17, Borra ne. All. Martino.

: Frazier 13, Gudmundsson 2, Aradori 12, Mancinelli ne, Durham 2, Manna ne, Procida 6, Benzing 29, Charalampopoulos 10, Totè 10, Groselle 17, Borra ne. All. Martino. Varese: Gentile 28, Beane 25, Sorokas 17, De Nicolao 4, Vene 7, Librizzi ne, Ferrero 6, Caruso, Keene 7, Belotti ne. All. Vertemati.

