Basket

Basket, Serie A: Biligha schiaccia in tap-in sull'errore di Alviti

BASKET, SERIE A - Se non si fa taglia fuori, va a finire così! Nessuno della Virtus chiude su Paul Biligha e il lungo di Milano decolla per la gran schiacciata in tap-in sull'errore di Alviti.

00:00:25, un' ora fa