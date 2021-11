Happy Casa Brindisi - Dolomiti Energia Trentino 78-80

Di Davide Fumagalli. Bellissima partita al PalaPentassuglia dove la Dolomiti Energia Trentino si impone per 80-78 sulla Happy Casa Brindisi nel primo anticipo dell'ottava giornata di Serie A, un match in cui l'Aquila di Lele Molin non cede letteralmente mai e dove alla fine si impone in virtù dei 21 punti, tutti nel quarto periodo, di un clamoroso Desonta Bradford. Per Trento, arrivata in Puglia senza Jordan Caroline, è la terza vittoria di fila, la quinta in campionato, e arriva grazie al 13 su 29 da tre di squadra: 5 bombe sono del già citato Bradford, 6 sono di Cameron Reynolds, il top scorer con 24 punti, oltre a 10 rimbalzi; bene anche Flaccadori e Saunders, 11, e Johnatan Williams, 12 punti. Cade invece la seconda della classe, Brindisi appunto, alla prima sconfitta interna e ko dopo sei successi in fila (non perdeva dall'esordio a Trieste): la squadra di Frank Vitucci paga il 7 su 25 da tre e le 19 palle perse, e non bastano i 16 punti di Nick Perkins e i 13 con 9 rimbalzi di Chappell. Da segnalare le grandi proteste alla fine della Happy Casa per un fischio, non arrivato, per un presunto fallo di Flaccadori su Visconti lanciato a canestro per il tiro del pareggio proprio sulla sirena. Un finale thrilling come due settimane fa, quando al PalaPentassuglia fu Venezia a protestare per un contatto ben oltre al limiti su Tonut non sanzionato dalla terna arbitrale.

Brindisi : Adrian 10, J. Perkins 8, Gaspardo 11, Clark 7, N. Perkins 16, Carter, Zanelli, Visconti 9, Ulaneo ne, Guido ne, Chappell 13, Udom 4. All. Vitucci.

Carpegna Prosciutto Pesaro - GeVi Napoli Basket 83-100

Di Marco Arcari. Napoli getta sempre il cuore oltre l’ostacolo! Nella partita d’esordio di Jeremy Pargo (18 punti, con 5 triple e altrettanti assist), la squadra di coach Sacripanti infligge alla VL Pesaro il 6° k.o. consecutivo, con una prestazione corale di spessore. Non c’è invece pace per la Carpegna Prosciutto, tradita non solo dalle percentuali (6/22 da 3) ma anche da alcuni giocatori, i quali sembrano ampiamente spenti a livello anzitutto mentale. La GeVi parte fortissimo, con uno 0-9 propiziato soprattutto dalla difesa e dal fatto che la squadra di coach Banchi non segna mai da oltre l’arco dei 6.75 (0/6 nel 1° quarto). Jason Rich è indemoniato nella frazione, segnandone 10 senza alcun errore al tiro, mentre la coppia Lombardi-Parks sopperisce egregiamente all’assenza di un vero centro di ruolo – stante l’infortunio che ha concluso la stagione di Frank Elegar e la scelta di coach Sacripanti di lasciare Andrea Zerini inizialmente in panchina – e chiude bene il pitturato. Simone Zanotti e l’ingresso di Leonardo Demetrio evitano l’imbarcata biancorossa già nei primi 10’, ma il distacco che Napoli ha già preso è importante (15-25).

Carlos Delfino sblocca i padroni di casa da 3 punti, dopo 7 errori di fila, ma gli ospiti sembrano averne di più in qualsiasi fondamentale. Jordan Parks è incontenibile sotto il tabellone biancorosso e ingaggia un bel duello a distanza con Vincent Sanford (12 punti nel 2° quarto per lui). Il 2° quarto è la vittoria degli attacchi sulle difese, con la Carpegna Prosciutto che lavora benissimo a rimbalzo offensivo e rimane così in scia nonostante il 2/11 da 3 di squadra. Napoli si aggrappa, come già ricordato, a Parks ma beneficia anche dell'ingresso di Pargo, il quale sembra subito a suo agio coi compagni, e dell’ingresso dalla panchina di un chirurgico Pierpaolo Marini (45-53 a metà gara). L’inizio di ripresa è identico all’apertura di questo anticipo: break di 0-9 che si allunga a 5-14 con le triple di Rich (4/4) e il solito show personale di Parks. La squadra allenata da Pino Sacripanti s’incaponisce forse un po’ troppo al tiro pesante, chiudendo con 1/7 il 3° quarto, ma poco male; Pesaro non riesce infatti a fare male e sprofonda nuovamente a -17.

Delfino rimane l’unico giocatore biancorosso a trovare la via del canestro con continuità, anche se unicamente dalla lunga distanza, mentre i compagni combinano per un pessimo 2/12. Coach Banchi non può più contare sulle scorribande di Sanford e diventa sostanzialmente impossibile ricucire lo strappo, anche se i suoi atleti arrivano nuovamente al -11. Ci pensa allora Pargo, autore di 4 bombe nell’ultima frazione, a spezzare nuovamente gli equilibri: la Vitrifrigo Arena non apprezza il rendimento dei suoi beniamini e si lascia andare a qualche sonoro fischio. Rich miglior marcatore, con 24 punti e 6/7 da 3, mentre Parks chiude con 22 punti e 8 rimbalzi. A Pesaro non bastano i 13 punti (con 5 recuperi) di Delfino e neppure i 18 di Sanford.

Pesaro : Drell, Moretti 9, Tambone 8, Stazzonelli n.e., Camara 9, Zanotti 9, Sanford 18, Larson, Demetrio 6, Delfino 13, Jones 11. All. Banchi.

: Drell, Moretti 9, Tambone 8, Stazzonelli n.e., Camara 9, Zanotti 9, Sanford 18, Larson, Demetrio 6, Delfino 13, Jones 11. All. Banchi. Napoli: Zerini 11, McDuffie 5, Pargo 18, Coralic n.e., Velicka 3, Cannavina n.e., Parks 22, Marini 8, Uglietti, Lombardi 9, Rich 24, Grassi n.e. All. Sacripanti.

* * *

* * *

