Dolomiti Energia Trentino - Umana Reyer Venezia 81-94

Colpaccio dell'Umana Reyer Venezia, che espugna la BLM Group Arena di Trento grazie allo show di Michael Bramos (20 punti con 6/8 da tre) e al 15/31 da oltre l'arco dei 6.75. Una vittoria che tiene apertissime le chance di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia 2022 - in programma a Pesaro, dal 16 al 20 febbraio prossimi - e che impedisce contestualmente la qualificazione matematica, allo stesso evento, di una Dolomiti Energia stoica e mai doma, capace di dominare a rimbalzo (16 offensivi) e di mettere sul parquet dosi immense di orgoglio. Molte assenze, da una parte e dall’altra, con i padroni di casa sicuramente più rimaneggiati, tanto da essere costretti a rinunciare a tre potenziali titolari – Desonta Bradford, Cameron Reynolds e Wesley Saunders – e a dover inserire nei dieci a referto tre giovanissimi under. Il duello sotto i tabelloni tra Jonathan Williams e Mitchell Watt regala subito scintille, col centro bianconero che rifila un colpo involontario a quello orogranata e lo costringe a tornare in panchina. Coach De Raffaele deve così affidarsi a Martynas Echodas e il lituano si rivela “arma” inattesa: con 5 punti consecutivi riesce infatti a spezzare un po’ gli equilibri (6-10). La Reyer sfrutta le penetrazioni e gli scarichi di Stefano Tonut, il quale arma al meglio la mano di qualsiasi compagno, specie un Victor Sanders capace di infilare un 2/2 da tre che lancia i suoi sul +7 (12-19) al 7’. Diego Flaccadori si conferma invece a suo agio nelle nuove vesti stagionali di play, ricamando alla perfezione nei giochi a due con Williams, oltre a prendersi anche responsabilità individuali. Coach Molin fa esordire in Serie A il classe 2004 Lorenzo Dell’Anna e la Dolomiti Energia chiude in crescendo il 1° quarto, a sole 4 lunghezze di distanza dagli ospiti (21-25) nonostante il 5/8 da tre degli orogranata.

Ad

L'assist di Flaccadori per la schiacciata di Williams

Serie A Highlights: Trento-Venezia 81-94 UN' ORA FA

Watt ritrova il parquet ed è subito decisivo in entrambi i pitturati, ma la scena se la prende tutta Toto Forray: il leader dell’Aquila si conferma giocatore tuttofare e, insieme a Jordan Caroline (autore di 5 punti consecutivi), tiene a stretto contatto i padroni di casa (30-31). La Dolomiti Energia attacca sistematicamente il ferro avversario (seppur col 41% da due) e conquista molti tiri liberi, mentre la squadra di coach De Raffaele infila quattro errori consecutivi da oltre l’arco dei 6.75 e non riesce a concretizzare tante comode transizioni in sovrannumero. La Reyer continua a non trovare precisione dalla lunga distanza (1/8 da tre nel 2° quarto) e il match si trasforma in un bel duello ravvicinato tra Williams ed Echodas, col lungo lituano che firma il 41-44 proprio a fil di sirena. A inizio ripresa, l’attacco ospite sembra fermarsi un po’ e tocca allora a Bramos infilare tre triple consecutive, arrivando a 5/6 da oltre l’arco e lanciando la fuga dell’Umana Reyer (45-57). Trento non segna invece per quasi 3’ e si deve aggrappare al talento di Williams, capace di centrare la doppia-doppia dopo neppure 25’ di partita.

Vitali ispira, Echodas e Watt vanno a schiacciare

A rimbalzo offensivo non c’è praticamente storia, con la Dolomiti Energia che spadroneggia sotto il tabellone avversario (13 rimbalzi in 30’) e infila un 8-0 con cui ricuce le distanze. Caroline sale in cattedra anche in difesa, mentre i recuperi difensivi di Tonut fanno la differenza in chiusura di 3° quarto; l’orgoglio dell’Aquila è impressionante e, al netto di palle perse ed errori in attacco, frutta il 62-66. Coach De Raffaele comprende le difficoltà di Venezia a rimbalzo e decide di proporre un quintetto in cui è presente la coppia Echodas-Watt, ma è grazie alle triple che gli orogranata tengono a distanza i padroni di casa. Sanders, dopo essersi messo al servizio dei compagni con 8 assist e gravato di 4 falli, realizza 5 punti di fila per il 68-74 al 35’. Michele Vitali concretizza giocate fondamentali, in difesa e a rimbalzo, oltre a firmare la 4 bomba della sua serata per il nuovo vantaggio in doppia cifra degli ospiti (70-80). Il fallo tecnico, per flopping, fischiato a Luca Conti chiude definitivamente i giochi, perché Venezia lo capitalizza con uno 0-8 e mette in cassaforte la vittoria. Miglior prova stagionale per Echodas, autore di 16 punti (7/10 da 2) e 3 rimbalzi; show invece a 360° di Williams, col centro bianconero capce di mettere insieme 25 punti, 12 rimbalzi e 3 assist.

Caroline rimonta e cancella Tonut con la stoppata

Il tabellino

Trentino : Williams 25, Conti 6, Morina, Forray 15, Zangheri n.e., Flaccadori 13, Mezzanotte 6, Dell’Anna, Ladurner 3, Caroline 13. All. Molin.

: Williams 25, Conti 6, Morina, Forray 15, Zangheri n.e., Flaccadori 13, Mezzanotte 6, Dell’Anna, Ladurner 3, Caroline 13. All. Molin. Venezia: Stone, Bramos 20, Tonut 13, De Nicolao 4, Sanders 14, Echodas 16, Mazzola 3, Vitali 13, Minincleri n.e., Da Rin De Lorenzo n.e., Chapelli n.e., Watt 11. All. De Raffaele.

Highlights: Trento-Venezia 81-94

* * *

EuroCup Venezia-Gran Canaria rinviata, focolaio nella squadra spagnola 9 ORE FA