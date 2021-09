Per motivi diversi partono in una teorica "seconda fascia", ma queste squadre meritano attenzione perchè ciascuna ha punti interessanti da seguire e tenere d'occhio. A partire dalla Fortitudo Bologna, che ha deciso di ripartire da un santone come Jasmin Repesa per cancellare la stagione scorsa, deludente al netto delle ambizioni iniziali. Anche Brescia e Reggio Emilia sono delle possibili "outsider": la Leonessa scommette sulla fame di riscatto di Della Valle e di Eboua, la Unahotels sul ritorno di Andrea Cinciarini e di Arturs Strautins. Infine Varese e Cremona: i biancorossi si affidano al talento di Alessandro Gentile e alla volontà di emergere di coach Adriano Vertemati, la Vanoli riparte con un ciclo praticamente tutto nuovo, col giovane talento Spagnolo, affidandosi però a punti cardini come Poeta, Cournooh e coach Paolo Galbiati.

Fortitudo Bologna

Dopo la tribolata stagione scorsa, con grandi ambizioni purtroppo non mantenute sul campo, la Fortitudo riparte dal sergente Jasmin Repesa e da un nucleo di italiani capeggiato da Pietro Aradori, apparso in grande forma e tirato a lucido, e da capitan Mancinelli. Rimasti all'ombra del PalaDozza anche Baldasso, Totè e Fantinelli, sul mercato il colpo è rappresentato da Gabriele Procida, il giovane talento strappato a Cantù e a varie concorrenti. Importante sarà l'esperienza del lungo tedesco Benzing, per la prima volta in Italia dopo varie tappe in tutta Europa, torna invece in Serie A Richardson dopo l'esperienza a Cremona. Sotto le plance ci si affida agli americani Ashley e Groselle.

Conferme : Pietro Aradori (A), Tommaso Baldasso (G), Leonardo Totè (C), Matteo Fantinelli (G), Stefano Mancinelli (A)

: Pietro Aradori (A), Tommaso Baldasso (G), Leonardo Totè (C), Matteo Fantinelli (G), Stefano Mancinelli (A) Acquisti : Gabriele Procida (A), Robin Benzing (A), Malachi Richardson (G), Geoffrey Groselle (C), Brandon Ashley (A), Jon Gudmundsson (G)

: Gabriele Procida (A), Robin Benzing (A), Malachi Richardson (G), Geoffrey Groselle (C), Brandon Ashley (A), Jon Gudmundsson (G) Cessioni : Adrian Banks (G), Wes Saunders (G), Dario Hunt (C), Marco Cusin (C), Todd Withers (A), Vojislav Stojanovic (G)

: Adrian Banks (G), Wes Saunders (G), Dario Hunt (C), Marco Cusin (C), Todd Withers (A), Vojislav Stojanovic (G) All. Jasmin Repesa (nuovo)

UNAHOTELS Reggio Emilia

Reduce da due stagioni piuttosto complesse e con tantissimi cambi nel roster e in panchina, a Reggio Emilia si punta sull'usato sicuro per provare a risalire la china. Confermato Attilio Caja in panchina, per dare leadership ed entusiasmo c'è il ritorno di Andrea Cinciarini dopo le stagioni da capitano all'Olimpia Milano. Ritorno anche per Strautins dopo i buoni numeri fatti registrare a Varese, mentre lo zoccolo duro è composto da Candi, Baldi Rossi, Johnson, desideroso di rifarsi dopo un anno frenato da infortuni, e dai giovani Bonacini e Diouf, quest'ultimo reduce anche dall'esperienza estiva in Nazionale. Le novità "straniere" sono il lituano Olisevicius, ala dalle importanti dopo balistiche, l'esperto lungo Hopkins, e gli esterni americani Crawford e Thompson, quest'ultimo in A2 con la Stella Azzurra l'anno scorso.

Conferme : Leonardo Candi (G), Filippo Baldi Rossi (A), Justin Johnson (A), Federico Bonacini (G), Mouhamet Diouf (C)

: Leonardo Candi (G), Filippo Baldi Rossi (A), Justin Johnson (A), Federico Bonacini (G), Mouhamet Diouf (C) Acquisti : Mikael Hopkins (C), Stephen Thompson (G), Arturs Strautins (A), Bryant Crawford (G), Andrea Cinciarini (G), Osvaldas Olisevicius (A)

: Mikael Hopkins (C), Stephen Thompson (G), Arturs Strautins (A), Bryant Crawford (G), Andrea Cinciarini (G), Osvaldas Olisevicius (A) Cessioni : Brynton Lemar (G), Petteri Koponen (G), Brandon Taylor (G), Frank Elegar (C), Tomas Kyzlink (A)

: Brynton Lemar (G), Petteri Koponen (G), Brandon Taylor (G), Frank Elegar (C), Tomas Kyzlink (A) All. Attilio Caja (confermato)

Openjobmetis Varese

Sarà una Varese molto diversa quella che ripartirà nella nuova stagione: via coach Massimo Bulleri, via Douglas, via De Vico e Ruzzier, addio a Luis Scola, che tornerà solo in veste di dirigente. I motivi per sognare ci sono lo stesso, a partire dalla firma di Alessandro Gentile, desideroso di tornare a far brillare la propria stella dopo una stagione difficile in Spagna anche a causa del Covid. Un altro è la presenza di Adriano Vertemati: il coach milanese, dopo la lunga gavetta a Treviglio, viene da un anno al fianco di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco e ora ha la grande chance da capo allenatore in Serie A per dimostrare tutto il suo valore. La truppa "straniera" infine è composta da Egbunu e Beane, positivi nella stagione scorsa, e dai nuovi Kell, Wilson e Jones, quest'ultimo in realtà già a Varese l'anno passato ma subito infortunato. Riflettori anche su Guglielmo Caruso, giovane pivot azzurro alla prima esperienza da pro dopo gli anni in NCAA.

Conferme : John Egbunu (C), Anthony Beane (G), Giovanni De Nicolao (G), Giancarlo Ferrero (A)

: John Egbunu (C), Anthony Beane (G), Giovanni De Nicolao (G), Giancarlo Ferrero (A) Acquisti : Alessandro Gentile (A), Trey Kell (G), Paulius Sorokas (A), Elijah Wilson (G), Jalen Jones (A), Guglielmo Caruso (C)

: Alessandro Gentile (A), Trey Kell (G), Paulius Sorokas (A), Elijah Wilson (G), Jalen Jones (A), Guglielmo Caruso (C) Cessioni : Luis Scola (A), Arturs Strautins (A), Toney Douglas (G), Michele Ruzzier (G), Anthony Morse (C), Niccolò De Vico (A)

: Luis Scola (A), Arturs Strautins (A), Toney Douglas (G), Michele Ruzzier (G), Anthony Morse (C), Niccolò De Vico (A) All. Adriano Vertemati (nuovo)

Germani Brescia

Quasi una rivoluzione in casa Brescia dopo la stagione difficile con la salvezza centrata solo alla fine. Ci sono alcuni ritorni, come Lee Moore e Tommaso Laquintana, e soprattutto quello di Alessandro Magro, a cui è stato affidato il ruolo di head coach dopo aver lavorato alla Leonessa come vice in passato. Via Sacchetti, fuori dal progetto Luca Vitali, la continuità è portata avanti da capitan Moss e da Christian Burns, oltre che da Parrillo. Ci si aspetta molto da Amedeo Della Valle, affammato e voglioso di tornare a splendere dopo l'anno molto complicato all'estero fra Gran Canaria e Buducnost. Il reparto esterni è completato da Petruccelli, ex Ulm, e dal regista molto fisico e molto interessante Naz Mitrou-Long, proveniente dagli Indiana Pacers. Fra i lunghi ci sono l'esperto Gabriel, il pivot Cobbins e soprattutto Paul Eboua, arrivato per ultimo ma tra i primi per talento e potenzialità.

Conferme : David Moss (A), Christian Burns (A), Salvatore Parrillo (G)

: David Moss (A), Christian Burns (A), Salvatore Parrillo (G) Acquisti : Amedeo Della Valle (G), Lee Moore (G), Kenny Gabriel (A), Naz Mitrou-Long (G), John Petruccelli (G), Paul Eboua (A), Michael Cobbins (C), Tommaso Laquintana (G)

: Amedeo Della Valle (G), Lee Moore (G), Kenny Gabriel (A), Naz Mitrou-Long (G), John Petruccelli (G), Paul Eboua (A), Michael Cobbins (C), Tommaso Laquintana (G) Cessioni : Luca Vitali (G), Kenny Chery (G), Giordano Bortolani (G), Jeremiah Wilson (A), Darral Willis (C), Drew Crawford (F), Tyler Kalinoski (G), Brian Sacchetti (A)

: Luca Vitali (G), Kenny Chery (G), Giordano Bortolani (G), Jeremiah Wilson (A), Darral Willis (C), Drew Crawford (F), Tyler Kalinoski (G), Brian Sacchetti (A) All. Alessandro Magro (nuovo)

Vanoli Basket Cremona

Lo scorso anno ha sfiorato i playoff sorprendendo tutti, dopo un'estate in cui ha rischiato di non iscriversi. Ora per Cremona si alza l'asticella, le aspettative sono un poì più alte e si riparte da tre certezze come Peppe Poeta, come David Cournooh, e come coach Paolo Galbiati, reduce da un'estate da sogno con la Nazionale da assistente del ct Meo Sacchetti. La truppa italiana, che ha perso Mian e Donda, è stata rimpolpata con Pecchia e soprattutto Spagnolo, il giovane talento arrivato in prestito dal Real Madrid. Il gruppo USA è composto invece dallo scorer Harris, giocatore con tantissimi punti nelle mani, dalle ali Miller, atletico e longilineo, e Tinkle, mancino perimetrale, e dai lunghi Sanogo e McNeace, quest'ultimo chiamato a non far rimpiangere l'uomo volante Marcus Lee.

Conferme : Giuseppe Poeta (G), David Cournooh (G)

: Giuseppe Poeta (G), David Cournooh (G) Acquisti : Jalen Harris (G), Ismael Sanogo (A), Jamuni McNeace (C), Andrea Pecchia (A), Matteo Spagnolo (G), Tres Tinkle (A), Malcom Miller (G)

: Jalen Harris (G), Ismael Sanogo (A), Jamuni McNeace (C), Andrea Pecchia (A), Matteo Spagnolo (G), Tres Tinkle (A), Malcom Miller (G) Cessioni : Fabio Mian (A), Marcus Lee (C), Daulton Hommes (A), Jaylen Barford (G), TJ Williams (G), Jarvis Williams (A), Andrea Donda (C)

: Fabio Mian (A), Marcus Lee (C), Daulton Hommes (A), Jaylen Barford (G), TJ Williams (G), Jarvis Williams (A), Andrea Donda (C) All. Paolo Galbiati (confermato)

