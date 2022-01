Bertram Tortona – UNAHOTELS Reggio Emilia 93-98 OT

Di Marco Arcari. Sfida al cardiopalma e risolta soltanto dopo un overtime, quella tra Tortona e Reggio Emilia, coi biancorossi che ringraziano la leadership di Andrea Cinciarini e le decisive giocate di Arturs Strautins per il successo che proietta la Unahotels a 16 punti in classifica. Inizio di partita tutt’altro che esaltante, perché le due squadre corrono molto in transizione ma sbagliano un’infinità di tiri. Osvaldas Olisevicius si conferma comunque assoluto go-to-guy biancorosso e, con 10 punti consecutivi, lancia gli ospiti sul 4-12 dopo 5’. Al netto delle difficoltà offensive della Bertram, Jamarr Sanders (7 nel 1° quarto) s’inventa canestri pesantissimi e Mike Daum, dopo 5 errori consecutivi al tiro, spara la bomba del -2 (12-14) costringendo coach Caja al timeout. Il 4/15 al tiro non aiuta però la squadra allenata da Marco Ramondino, così come l’incapacità di eseguire tagliafuori a rimbalzo e allora dopo 10’ la Reggiana è ancora al comando (12-16). La qualità dello show offensivo non migliora granché a inizio 2° quarto, col gioco che viene peraltro frammentato da una serie di falli e conseguenti viaggi in lunetta e da crescenti palle perse (7 per la Bertram, 6 della Unahotels nella frazione). Sanders si conferma tuttavia ispiratissimo e, con l’aiuto di Bruno Mascolo, confeziona il break che vale il primo vantaggio casalingo di serata (22-21). Reggio Emilia esaurisce il bonus falli dopo neppure 3’, regalando così tantissimi liberi a Tortona, ma contestualmente beneficia dello show di Strautins, autore di tre triple e 13 punti in rapida successione, e di un ottimo rendimento balistico da oltra l’arco dei 6.75 (7/16) per il 36-44 a metà gara.

Ad

JP Macura, su tutti, rientra con un piglio decisamente diverso sul parquet e si cala nelle vesti di go-to-guy dei padroni di casa; tutta Tortona, in verità, approccia il 3° quarto con una coralità offensiva impressionante, in cui ogni giocatore mette il suo mattoncino per costruire una frazione da 30 punti realizzati. Dopo un 1° tempo decisamente anonimo, anche Chris Wright si accende improvvisamente e diventa fondamentale, alternando penetrazioni a tiro pesante. Reggio Emilia risponde come può, trascina dalla leadership di Cinciarini (15 punti e 12 assist a fine gara per il play biancorosso), oltre che da uno Strautins in striscia positiva al tiro, ma al 30’ il punteggio è sul 66-57. Macura e capitan Tavernelli sembrano propiziare i canestri decisivi (+14), anche perché l’attacco ospite è lontano parente di quello visto nel 1° quarto. L’orgoglio biancorosso è però inesauribile e Strautins ritorna protagonista con 5 punti preziosissimi, compresa la tripla che manda il match all’overtime (82-82). Nei 5’ extra, l’esperienza di Cinciarini e le giocate di Stephen Thompson risultano decisive, anche perché lo show offensivo della Bertram si arresta improvvisamente e così Tortona incappa il 2° k.o. nelle ultime 6 sfide, rimanendo però nelle zone nobili della classifica.

Serie A La Virtus Bologna batte Cremona 79-71 ed è prima per una notte IERI A 21:11

Tortona : Mortellaro n.e., Wright 16, Rota n.e., Cannon 5, Tavernelli 4, Filloy 2 , Mascolo 3, Severini 8, Sanders 19, Daum 11, Cain 7, Macura 18. All. Ramondino.

: Mortellaro n.e., Wright 16, Rota n.e., Cannon 5, Tavernelli 4, Filloy 2 , Mascolo 3, Severini 8, Sanders 19, Daum 11, Cain 7, Macura 18. All. Ramondino. Reggio Emilia: Thompson 12, Hopkins 11, Baldi Rossi, Strautins 22, Crawford 4, Colombo n.e., Cinciarini 15, Johnson 12, Olisevicius 22, Bonacini n.e., Diouf. All. Caja.

Highlights: Tortona-Reggio Emilia 93-98 OT

* * *

Openjobmetis Varese – Dolomiti Energia Trentino 90-89

6-10. Marcus Keene. Il playmaker biancorosso segna 23 punti con 6/14 dall'arco e corona il grande break di 19-6 nei quattro minuti conclusivi in cui la Openjobmetis acciuffa una vittoria rocambolesca e insperata. Decide un fallo fischiato a due secondi dalla sirena proprio sullo stesso Keene, glaciale nel piazzare, dalla lunetta, il 2/3 che vale il sorpasso al photo-finish. È un fischio molto dubbio e contestato, in cui nemmeno la carrellata di replay riesce a fare chiarezza. Varese batte Trento per la seconda volta in tre giorni. E dopo aver vissuto a lungo nelle acque torbidissime della zona retrocessione, ora torna a respirare risalendo al quartultimo posto con un record di Come nel successo di venerdì sera , il man of the match è ancora. Il playmaker biancorosso segnae corona il grande break dinei quattro minuti conclusivi in cui la Openjobmetis acciuffa una vittoria rocambolesca e insperata. Decideproprio sullo stesso Keene, glaciale nel piazzare, dalla lunetta, il 2/3 che vale il sorpasso al photo-finish., in cui nemmeno la carrellata di replay riesce a fare chiarezza.

All'exploit di Keene si aggiungono i 12 punti con 8 rimbalzi di Siim-Sander Vene, mortifero dall'arco (4/6) quanto impreciso in avvicinamento (0/6), gli 11 con 7 rimbalzi di Paulius Sorokas, e i 10 a testa firmati da Giovanni De Nicolao, in netta ripresa dopo il tremendo 0/11 della prima partita, e da Giancarlo Ferrero (season-high). In attesa di muoversi ulteriormente sul mercato, coach Roijakkers allunga ancora le rotazioni sfruttando i suoi giovani: 4 punti in 17 minuti per Matteo Librizzi, sguinzagliato in quintetto per la seconda gara consecutiva, e 2 in 9 minuti per Nicolò Virginio dalla panchina.

Trento, sempre priva di Toto Forray (covid), scivola al quinto posto in classifica con un record di 9-8, scavalcata dall'arrembante Brescia (10-7, ora terza forza del campionato) e in attesa di conoscere il risultato del posticipo di lunedì che vedrà Trieste (quarta a 9-6) far visita alla GeVi Napoli. Inutili i 26 punti con 4/6 dall'arco di Cameron Reynolds (season-high), i 19 con 7 rimbalzi di Diego Flaccadori e i 17 di Jonathan Williams.

Varese : Beane 7, Sorokas 11, De Nicolao 10, Vene 12, Reyes 5, Librizzi 4, Virginio 2, Ferrero 10, Caruso 6, Keene 23, Zhao ne. All. Roijakkers.

: Beane 7, Sorokas 11, De Nicolao 10, Vene 12, Reyes 5, Librizzi 4, Virginio 2, Ferrero 10, Caruso 6, Keene 23, Zhao ne. All. Roijakkers. Trento: Bradford 8, Williams 17, Reynolds 26, Morina ne, Conti 4, Flaccadori 19, Saunders 9, Mezzanotte, Ladurner, Caroline 6. All. Molin.

Highlights: Varese-Trento 90-89

* * *

Carpegna Prosciutto Pesaro – Nutribullet Treviso 105-108 OT

Di Daniele Fantini. Due triple folli di Matteo Imbrò firmano una piccola pagina epica nella storia recente di Treviso. Scesa sul parquet della Vitrifrigo Arena con soli 6 senior a roster e dopo dieci giorni di stop dell'attività per (7-8) a quasi due mesi di distanza dall'ultimo successo (5 dicembre scorso) e approcciando con grande fiducia e serenità mentale una settimana terribile che la vedrà affrontare altre tre gare nei prossimi sei giorni. firmano una piccola pagina epica nella storia recente di Treviso. Scesa sul parquet della Vitrifrigo Arena con solia roster e dopo dieci giorni di stop dell'attività per il grosso focolaio di coronavirus esploso la scorsa settimana , la Nutribullet conquista una vittoria contro ogni pronostico, rilanciandosi in classifica a quasi due mesi di distanza dall'ultimo successo (5 dicembre scorso) e approcciando con grande fiducia e serenità mentale una settimana terribile che la vedrà affrontare altre

Ed è proprio la leggerezza psicologica a spingere Treviso sin dalle prime battute. La Nutribullet gioca con spensieratezza, proponendo un basket rapido e fluido, e ingarbuglia le idee della VL con una zona match-up 3-2 di difficile interpretazione. Il risultato? Un insperato +10 alla prima pausa (17-27), trasformatosi anche in +13 alla metà del secondo periodo. Ed è quello il momento in cui Treviso assapora realmente l'idea di poter tentare l'impresa.

Matteo Imbrò on-fire: segna da otto metri la tripla della vittoria a Pesaro

Nonostante il sorpasso operato nelle battute finali del secondo periodo dallo show balistico di Doron Lamb (27 punti con 7/11 dall'arco dopo un iniziale 7/8), Pesaro non ha la forza e la qualità per prendere in mano la partita, frenata dalle difficoltà nel leggere la difesa a zona, e martellata da una squadra che, nonostante l'assenza di quattro titolari (Russell, Dimsa, Akele e Sims), gioca a memoria e con grande efficacia in avvicinamento (60% da due), sull'arco (15 triple segnate) e in rapidità. Treviso apre la ripresa con la stessa brillantezza dell'avvio di gara riallargando la forbice in doppia cifra e costringe la VL a una nuova faticosissima rincorsa.

Esaurita la sfuriata di Lamb, Pesaro si appoggia sulle letture di Tyler Larson (14+8 assist) e sugli squilli di Davide Moretti in versione tiratore (14 con 3/6 dalla distanza), tocca il +5 dando l'impressione di poter condurre in porto il finale contando sulla maggior freschezza del roster, ma si ritrova frustrata dalle giocate di Matteo Imbrò, pazzesco nell'inventarsi una tripla impiccata sulla faccia di Jones per forzare il prolungamento.

Matteo Imbrò segna una tripla pazzesca per forzare l'overtime a Pesaro

L'overtime è terra trevigiana. La Nutribullet azzanna con un altro parziale in avvio allungando sul +8, sguarnisce l'area avversaria togliendo dalla contesa Tyrique Jones per raggiunto limite di falli, e pianta la coltellata decisiva con la seconda bomba folle di Imbrò, sparata dal palleggio e da otto metri sulla testa di un incolpevole Moretti.

Protagonista principe della partita, Matteo Imbrò riempie il foglio con una doppia-doppia da 23 punti (season-high), 13 rimbalzi (career-high) e 6 assist, cui si uniscono anche un paio di giocate difensive di importanza capitale su sfondamenti subiti nel finale. Il resto della truppa di coach Menetti brilla con i rispettivi massimi in stagione. Giordano Bortolani, usato come unica arma dalla panchina assieme agli Under, spara 23 punti con canestri che confermano una personalità sempre più matura. Michal Sokolowski, rientrato dopo un mese di stop per un problema muscolare a un polpaccio, ne aggiunge 21 senza mostrare il minimo strato di ruggine. Aaron Jones delizia con una serie di giocate di tempismo perfetto in pick'n'roll (22+9 rimbalzi). Mikk Jurkatamm (11) si dimostra ragazzo dagli istinti offensivi brillanti. E anche Matteo Chillo, dopo un inizio tragico da 0/7 al tiro, aggiusta la mano nel terzo periodo rivelandosi arma tattica importante nel verniciato (8 punti, 7 rimbalzi e ben 6 falli subiti).

E così, mentre Treviso si riavvicina al margine della zona playoff, Pesaro scivola a 6-11 incassando la terza sconfitta consecutiva, un colpo psicologico molto pesante per una squadra che aveva dato chiari segnali di crescita tra dicembre e inizio gennaio con il consolidamento del lavoro di coach Luca Banchi in panchina. La prossima partita, in casa contro la Vanoli Cremona, torna ad avere i connotati di pericolosissima sfida-salvezza.

Pesaro : Tambone 3, Larson 14, Delfino 13, Demetrio 3, Jones 8; Moretti 14, Lamb 27, Camara 5, Zanotti 12, Sanford 6. N.e.: Stazzonelli. All.: Banchi.

: Tambone 3, Larson 14, Delfino 13, Demetrio 3, Jones 8; Moretti 14, Lamb 27, Camara 5, Zanotti 12, Sanford 6. N.e.: Stazzonelli. All.: Banchi. Treviso: Imbrò 23, Jurkatamm 11, Sokolowski 21, Chillo 8, Jones 22; Bortolani 23, Faggian, Vettori. N.e.: Ronca, Pellizzari, Tadiotto. All.: Menetti.

Highlights: Pesaro-Treviso 105-108 OT

* * *

Umana Reyer Venezia – Germani Brescia 82-93

Di Marco Arcari. Non si arresta neppure in Laguna la corsa della Germani Brescia, che infila il 6° successo consecutivo, trascinata ovviamente dalla coppia d’oro formata da Naz Mitrou-Long e Amedeo Della Valle. La squadra di coach De Raffaele – giunto a 224 presenze sulla panchina orogranata, 2° all-time nella storia della Reyer – lotta finché può, compensando l’assenza di Mitchell Watt con un Martynas Echodas debordante (24 punti e 8 rimbalzi), ma nel finale non può nulla contro lo show degli “Splash-brothers” bresciani e di John Petrucelli. Inizio del match che premia l’Umana, capace di volare anche sul 20-9 grazie allo show di Echodas nel pitturato e alle invenzioni sul pick&roll di Jordan Theodore. La Germani ci mette un po’ a carburare, specie in fase di non possesso, ma chiude in crescendo il 1° quarto e, coi 10 punti di Della Valle, ricuce fino al 26-20. La frazione successiva è invece quasi a totale appannaggio degli ospiti, a eccezione degli ultimi 2’. Brescia infila infatti uno 0-10 per trovare il vantaggio (26-30), con Tommaso Laquintana protagonista in uscita dalla panchina, ma l’orgoglio di Venezia e le triple di Michele Vitali – grande ex di turno e in dubbio fino alla palla a due – valgono il 47-38 a metà gara.

Michael Cobbins decolla per la super-stoppata

A inizio ripresa altro break ospite (2-12), con Mitrou-Long padrone assoluto del 3° quarto. Gli orogranata si aggrappano al talento dei singoli e Stefano Tonut comincia a mettersi in proprio per ottime penetrazioni. La regia di Theodore cala però di precisione e, nonostante canestri pesanti, Andrea De Nicolao non riesce a fare al meglio le veci di backup. Ciò nonostante, Venezia riesce a chiudere in vantaggio anche il 3° quarto (66-64), confermando di riuscire a gettare il cuore oltre i vari ostacoli incontrati in questa sfida e al netto delle incredibili percentuali al tiro della Germani. Chi risulta invece fondamentale è Della Valle, autore di canestri dal peso specifico inestimabile nei momenti clou del 4° quarto e protagonista di un altro break bresciano, stavolta decisivo. Al resto ci pensa Micheal Cobbins, autore di una doppia-doppia da 15 punti e 10 rimbalzi, oltre al già citato Petrucelli (10+10), anche se la palma di MVP va indubbiamente a Mitrou-Long. Partito un po’ in sordina, il play (o combo-guard, se preferite) domina a 360° il 2° tempo e chiude con 28 punti (5/7 da tre) oltre a 5 assist. A Venezia non bastano così Echodas e Tonut (19), con la guardia ultima ad arrendersi nei 10’ conclusivi.

Venezia : Stone 3, Bramos, Tonut 19, Daye 6, De Nicolao 8, Sanders 5, Echodas 24, Mazzola n.e., Brooks 3, Theodore 8, Vitali 6, Chapelli n.e. All. De Raffaele.

: Stone 3, Bramos, Tonut 19, Daye 6, De Nicolao 8, Sanders 5, Echodas 24, Mazzola n.e., Brooks 3, Theodore 8, Vitali 6, Chapelli n.e. All. De Raffaele. Brescia: Gabriel 2, Moore 2, Mitrou-Long 28, Petrucelli 10, Della Valle 22, Eboua n.e., Parrillo, Cobbins 15, Burns, Laquintana 8, Rodella n.e., Moss 6. All. Magro.

Highlights: Venezia-Brescia 82-93

* * *

Banco di Sardegna Sassari – Happy Casa Brindisi 102-75

Di Davide Fumagalli. Una straripante Dinamo Sassari travolge 102-75 la Happy Casa Brindisi nel match che chiude il programma domenicale della 18esima giornata di Serie A e le aggancia in classifica a quota 16 punti. Una serata magica per coach Piero Bucchi che festeggia al meglio le 700 panchine in A (lui ex di turno tra l'altro) mentre è amaro il debutto in maglia pugliese per Alessandro Gentile che, nonostante i 10 punti, perde lo scontro diretto col fratello Stefano davanti agli occhi di tutta la famgilia, compresi papà e nipotino Nando.

Un match che la Dinamo spacca nel secondo periodo e poi domina nella ripresa (54-37 dopo l'intervallo) chiudendo col 46% da tre, 11 su 24: spiccano le prove individuali di Bendzius, 21 punti con 4 triple, e le doppie doppie roboanti di Gerald Robinson, 20 punti e 15 assist, e Jason Burnell, 19 con 12 rimbalzi. Per Brindisi invece una serataccia al tiro - 6 su 27 dall'arco e 11 su 21 ai liberi -, a cui si aggiungono 15 palle perse per l'ottava sconfitta nelle ultime 10 gare! Non bastano i 18 punti di Josh Perkins, i 17 di Nick Perkins (13 nel primo periodo) e i 14 di Gaspardo, oltre ai 10 del già citato Gentile.

Come detto la gara resiste un quarto, chiuso avanti da Brindisi 24-21 spinta da uno sfavillante Nick Perkins, poi il centro della Happy Casa incappa in problemi di falli, Sassari ne approfitta e ribalta il match. Grazie ai canestri di Logan e poi alle accelerazioni di Robinson, il Banco di Sardegna scava un break e vola a +9 con anche il contributo di Mekowulu, Treier e Stefano Gentile. Avanti 47-38 all'intervallo, la formazione di Piero Bucchi allunga con le bombe di Logan e Bendzius per il +13, poi due canestri in fila di Burnell valgono il +18 sul 68-50.

La reazione della Happy Casa è frammentaria, i due Perkins hanno dei lampi, idem Gaspardo e Gentile, ma il margine resta in abbondante doppia cifra e al 30' è 73-59. Nell'ultimo periodo la squadra di Vitucci si incaponisce col tiro da tre, ci sono i soliti errori ai liberi e pure la difesa cala vistosamente di attenzione e concede canestri facili agli avversari: a chiudere i conti sono ancora Bendzius, Mekowulu e Burnell, che firma il +21, poi le ciliegine finali sono le triple di Bendzius e Logan per i definitivo 102-75.

Sassari : Logan 17, Robinson 20, Kruslin 6, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Chessa ne, Burnell 19, Bendzius 21, Mekowulu 11, Gentile S. 3, Diop 3. All. Bucchi.

: Logan 17, Robinson 20, Kruslin 6, Gandini ne, Devecchi, Treier 2, Chessa ne, Burnell 19, Bendzius 21, Mekowulu 11, Gentile S. 3, Diop 3. All. Bucchi. Brindisi: Adrian 4, Perkins J. 18, Zanelli ne, De Donno ne, Gaspardo 14, Ulaneo ne, Redivo 2, Chappell 7, Udom 3, Perkins N. 17, Gentile A. 10. All. Vitucci.

Highlights: Sassari-Brindisi 102-75

* * *

RIVIVI TORTONA-REGGIO EMILIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Bertram Derthona Tortona - UNAHOTELS Reggio Emilia 02:11:46 Replica

* * *

RIVIVI VARESE-TRENTO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Openjobmetis Varese - Dolomiti Energia Trentino 02:06:53 Replica

* * *

RIVIVI PESARO-TREVISO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Carpegna Prosciutto Pesaro - NutriBullet Treviso 02:16:30 Replica

* * *

RIVIVI VENEZIA-BRESCIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Umana Reyer Venezia - Germani Brescia 02:03:34 Replica

* * *

RIVIVI SASSARI-BRINDISI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Banco di Sardegna Sassari - Happy Casa Brindisi 02:03:08 Replica

* * *

Della Valle-Mitrou Long: Brescia vola con una coppia super esplosiva

Serie A Mostruoso Marcus Keene, Varese fa il colpaccio a Trento 28/01/2022 A 20:54