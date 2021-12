Germani Brescia – Umana Reyer Venezia 80-69

Brescia e Venezia: la Germani, reduce da tre sconfitte, si impone infatti per 80-69 nell'anticipo della decima giornata di Serie A contro l'Umana Reyer, in serie positiva di tre gare prima della pausa. Una vittoria che vale ossigeno per la formazione di Alessandro Magro che torna così in piedi e guarda con più fiducia alla sfida di settimana prossima contro la capolista Olimpia Milano. Viceversa la Reyer di De Raffaele inciampa, chiude un momento positivo e non si gode nemmeno il ritorno in campo dopo quasi 10 mesi del capitano Michael Bramos: proverà a rifarsi in Eurocup al Taliercio contro la corazzata Valencia e poi domenica prossima in casa contro Sassari. La sosta per la Nazionale inverte l'inerzia di: la, reduce da tre sconfitte, si impone infatti pernell'anticipo della decima giornata di Serie A contro l', in serie positiva di tre gare prima della pausa. Una vittoria che vale ossigeno per la formazione diche torna così in piedi e guarda con più fiducia alla sfida di settimana prossima contro la capolista. Viceversa ladiinciampa, chiude un momento positivo e non si gode nemmeno il ritorno in campo dopo quasi 10 mesi del capitano: proverà a rifarsi in Eurocup al Taliercio contro la corazzatae poi domenica prossima in casa contro

Amedeo Della Valle con la bomba che chiude la partita

Brescia, che sale a 8 punti in classifica, chiude tirando col 63% da due e 7 su 19 da tre, e viene trascinata da Amedeo Della Valle, il top scorer con 24 punti; bene anche Mitrou-Long, 14 con 7 assist, e Cobbins, 12 con 7 rimbalzi. Venezia invece resta ferma a 10 punti e vive una serata poco brillante al tiro con 9 su 37 dall'arco e pure un insufficiente 12 su 21 ai liberi; Mitchell Watt, 19 punti, è l'unico in doppia cifra, il rientrante Bramos chiude a 7 in 14 minuti, mentre stecca Tonut, 6 punti con 0 su 6 da tre.

Naz Mitrou-Long segna un canestro da funambolo

L'inizio di gara al PalaLeonessaA2A è equilibrato, Watt piazza un paio di schiacciate e risponde a Della Valle, poi Brescia scava un solco e arriva fino a +10 sul 21-11 con le triple di Gabriel e ancora "ADV". La risposta di Venezia arriva con Phillip e Stone, e alla prima pausa è 23-17 per i padroni di casa. Nel secondo periodo ancora la Germani fa +11 con Petrucelli e Moore, la Reyer accorcia con la bomba di capitan Bramos, sul parquet dopo quasi 10 mesi per l'operazione alla fascia plantare, ma l'inerzia è sempre della Germani che vola fino a +14 con Della Valle e uno scatenato Mitrou-Long, e all'intervallo è 43-32, stampato da una prodezza del canadese ex Iowa State.

Bentornato Michael Bramos: tripla dopo 9 mesi fuori

La pausa negli spogliatoi non cambia gli equilibri, la Leonessa è sempre in totale controllo, il solito Della Valle fa +13, Stone e Tonut tengono a galla Venezia, però al 30' è +12 Germani sul 63-51, con anche Petrucelli e Cobbins iscritti al confronto con buone iniative. L'inerzia favorevole ai padroni di casa sparisce in avvio di quarto periodo, la Reyer prova l'ultimo assalto e ci riesce: parziale di 10-0 guidato da Watt e Bramos, e Venezia a -2 sul 63-61. Brescia trema e rischia l'infilata ma Tonut fallisce due bombe per sorpassare, e così la Germani rimette le mani sul manubrio della partita e scappa di nuovo via grazie a Della Valle, Petrucelli e Cobbins, poi è Gabriel a decollare dalla linea di fondo per la schiacciata del 73-62. Il punto esclamativo lo mettono Della Valle con una bomba da lontanissimo e poi Cobbins che schiaccia in tap-in il 78-67.

Brescia : Gabriel 5, Mitrou-Long 14, Petrucelli 9, Della Valle 24, Cobbins 12, Moore 5, Eboua 2, Parrillo, Burns, Laquintana, Rodella ne, Moss 9. All. Magro.

: Gabriel 5, Mitrou-Long 14, Petrucelli 9, Della Valle 24, Cobbins 12, Moore 5, Eboua 2, Parrillo, Burns, Laquintana, Rodella ne, Moss 9. All. Magro. Venezia: Stone 9, Bramos 7, Tonut 6, De Nicolao 6, Watt 19, Sanders 1, Phillip 4, Echodas 6, Mazzola, Brooks 4, Cerella, M. Vitali 7. All. De Raffaele.

Highlights: Brescia-Venezia 80-69

* * *

