Dolomiti Energia Trentino – Happy Casa Brindisi 96-78

Di Marco Arcari. Nel sabato delle 500 presenze di capitan Toto Forray con la maglia di Trento, la Dolomiti Energia realizza la sua miglior prova offensiva dell’anno e batte (96-78) una Happy Casa Brindisi ancora in difficoltà. A dominare completamente questa sfida ci pensa Diego Flaccadori, al nuovo career-high in Serie A (30 punti, 17 nel 4° quarto) e autore di un mostruoso 43 di valutazione. Sfida che inizia subito con la coppia Gentile-Perkins protagonista: l’ex Varese è decisamente attento in attacco e sfrutta bene la sua taglia fisica per lavorare dal post spalle a canestro, mentre il centro si conferma terminale offensivo di riferimento per questa Brindisi. La differenza la fa però il tiro pesante, con la Dolomiti Energia ferma allo 0/6, contro il 2/5 degli ospiti. Nonostante le sfuriate estemporanee di Cameron Reynolds e Jordan Caroline, la squadra di coach Vitucci chiude così avanti il 1° quarto (19-24). Nella frazione successiva, Brindisi trova anche il +10 (23-33 al 13’), sfruttando i canestri di Lucio Redivo (7 punti nel quarto) e il grande lavoro a rimbalzo di Maxime De Zeeuw. Negli ultimi 3’ di 1° tempo è però one-man-show da parte di Flaccadori: tra assist, penetrazioni brucianti e tanta qualità offensiva, l’esterno bianconero trascina i padroni di casa al 43-45 di metà gara.

Transizione e schiacciatona per Jordan Caroline

Anche nella ripresa l'inizio migliore è quello di Brindisi, che prova una nuova fuga con le giocate firmate dalla coppia Gaspardo-Perkins. D'improvviso, la squadra allenata da coach Vitucci s'inceppa e smette di segnare per oltre 3'; Trento ne approfitta ottimamente, firmando un 10-0 che ribalta sostanzialmente l'inerzia del match e dà il primo vantaggio ai bianconeri (51-50) dopo il 2-0 iniziale. Caroline continua a risultare rebus irrisolvibile per la difesa ospite, che se lo perde anche con tagliafuori imperfetti. Tutta la scena se la prende, di nuovo, Flaccadori. Il play in prestito dal Bayern Monaco apre infatti il 4° periodo con una serie impressionante di canestri, arrivando a firmare 17 punti negli ultimi 10' di gioco. A nulla servono allora il redivivo D'Angelo Harrison (13 punti ma 3/12 dal campo) e i nuovi assalti di Perkins, col centro che finisce anzitempo la sua partita per 5 falli personali. Oltre a un Flaccadori assoluto MVP, grande prova anche di Jordan Caroline (20 punti e 7 rimbalzi), mentre per l'Happy Casa brilla a intermittenza la stella di Alessandro Gentile, autore di 12 punti e 6 assist.

Tremenda schiacciata di Caroline in faccia a Gentile

Trentino : Johnson, Bradford 11, Williams 9, Reynolds 10, Gaye n.e., Conti 7, Morina n.e., Forray 5, Flaccadori 30, Mezzanotte n.e., Ladurner 4, Caroline 20. All. Molin.

: Johnson, Bradford 11, Williams 9, Reynolds 10, Gaye n.e., Conti 7, Morina n.e., Forray 5, Flaccadori 30, Mezzanotte n.e., Ladurner 4, Caroline 20. All. Molin. Brindisi: Antonaci n.e., Gentile 12, Zanelli 7, Harrison 13, Visconti, Gaspardo 7, Redivo 14, De Zeeuw 7, Guido, Perkins 18. All. Vitucci.

Highlights: Trentino-Brindisi 96-78

* * *

GeVi Napoli – Germani Brescia 68-70

Di Davide Fumagalli. Seppur col brivido finale, la Germani Brescia vince anche sul campo della Gevi Napoli per 70-68 nel secondo anticipo della 26esima giornata e firma la 14esima vittoria consecutiva. La squadra di Alessandro Magro, senza Michael Cobbins, non brilla, anzi, dopo il primo guardo è piuttosto opaca e sottotono, ma riesce a spuntarla e sale a 36 punti, momentaneamente a -2 dall'Olimpia Milano seconda: la Leonessa ha 11 punti da Mitrou-Long e Petrucelli, e 10 da Moore, mentre Della Valle litiga col canestro e chiude con 9 punti e 0 su 5 da tre (7 su 28 per la Germani dall'arco, con 15 perse). Un ko amaro per Napoli che, dopo due successi di fila, cade in casa nonostante una bella rimonta da -18: la squadra allenata per l'occasione da Francesco Cavaliere (Buscaglia a casa con la febbre), recrimina in particolare per un chiaro fallo a rimbalzo su Marini non fischiato praticamente sulla sirena. La Gevi ha 11 punti da Rich e 11 con 12 rimbalzi di Parks ma paga a caro prezzo il 19 su 21 ai liberi e 5 su 21 da tre, con McDuffie che fallisce la tripla del potenziale sorpasso sull'ultima azione. Napoli resta così ferma a 20 punti, a +4 sulla zona retrocessione.

La sfida del PalaBarbuto si spezza a metà primo periodo quando Brescia vola a +8 con due triple in fila di Mitrou-Long, e poi addirittura sul +14, 24-10, con 5 punti di un vivace Eboua. Alla prima pausa la Germani conduce 26-11, poi in avvio di secondo quarto dilaga fino a +18, 31-13, con una bomba di Moss. La gara sembra segnata, invece Napoli reagisce, McDuffie segna dopo una digiuno di oltre 6', poi Uglietti e Velicka si fanno notare con due canestri a testa, e la Gevi arriva a -7 sul 24-31. All'intervallo è 38-29 per gli ospiti, con Moore che segna in tap-in allo scadere.

Il finale thrilling della sfida tra Napoli e Brescia

La ripresa si apre con 5 punti in fila di Marini per il -4 della Gevi, Brescia fatica in maniera assurda a trovare ritmo in attacco, e la formazione padrona di casa risale la china fino al sorpasso sul 52-51 con un libero di Gudaitis, dopo un canestro di Parks e due bombe di Rich, assente fino a quel momento. Il sorpasso rianima la Germani che trova 5 punti filati con Gabriel e va all'ultimo riposo avanti 56-55. Nell'ultimo periodo la squadra di Magro torna a +9 sul 65-56 grazie a Laquintana e a Moore, ma ancora una volta Napoli ritorna sotto con Marini e Parks, poi Rich segna due canestri per il -1, 68-69. Negli ultimi secondi Mitrou-Long va in lunetta, fa 1 su 2 e quindi tiene tutto aperto. La Gevi ha così una ghiottissima ultima chance, però McDuffie sbaglia da tre e sul rimbalzo offensivo c'è anche l'errore di Marini, influenzato però da un netto fallo non visto.

Napoli : Zerini 8, McDuffie 6, Parks 11, Marini 7, Rich 11, Gudaitis 8, Vitali 2, Velicka 6, Uglieti 6, Lombardi 3, Totè ne, Sinagra ne. All. Cavaliere (Buscaglia assente).

: Zerini 8, McDuffie 6, Parks 11, Marini 7, Rich 11, Gudaitis 8, Vitali 2, Velicka 6, Uglieti 6, Lombardi 3, Totè ne, Sinagra ne. All. Cavaliere (Buscaglia assente). Brescia: Gabriel 7, Moore 10, Mitrou-Long 11, Della Valle 9, Moss 6, Petrucelli 11, Eboua 5, Parrillo, Biatcha ne, Burns 8, Laquintana 3. All. Magro.

Highlights: Napoli-Brescia 68-70

* * *

* * *

