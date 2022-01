GeVi Napoli – Fortitudo Kigili Bologna 86-89

Di Daniele Fantini. La Fortitudo rompe il tabù. Dopo sette sconfitte consecutive lontano dal PalaDozza, arriva il primo successo esterno della stagione, fondamentale per tornare a respirare in classifica staccando la coppia Varese-Cremona sul fondo. Spinta dal miglior Jabril Durham visto finora in biancoblù, in pura versione realizzatore (24 punti, seasoh-high, e 6 assist), Bologna sfodera una delle prestazioni offensive più brillanti dell'anno. La grande serata del suo playmaker, unita all'esplosione di Pietro Aradori nella ripresa (20 punti, 18 dopo l'intervallo lungo), e all'apporto solidissimo degli azzurri dalla panchina (16 per Leonardo Totè e 12 per Gabriele Procida), innesca una sgasata incontenibile a cavallo dei due quarti centrali, buona per il +19 (42-61) al 25'.

Ad

Una meraviglia in pick'n'roll tra Jabril Durham e Leonardo Totè

Serie A La 14a giornata LIVE su Discovery+ e Eurosport 2: calendario e programmazione 14/01/2022 A 10:54

una difesa press-allungata tentacolare. E, lentamente, ricuce fino al -3 con possesso in mano per forzare l'overtime. Ma la scelta di Jeremy Pargo, alzarsi senza ritmo da nove metri dal palleggio a 13" dalla sirena, non è premiante. Napoli, al terzo ko consecutivo, scivola a 7-7 e spreca il primo match-point per la qualificazione alle Final Eight di Supercoppa: sarà decisivo, dunque, lo scontro diretto con Brindisi in programma nel recupero di mercoledì 19 gennaio (ore 20.00, LIVE-Streaming su Ma, quando sembra finita, la Gevi rimette le mani sulla partita sguinzagliando. E, lentamente, ricuce fino alcon possesso in mano per forzare l'overtime. Ma la scelta di Jeremy Pargo, alzarsi senza ritmo da nove metri dal palleggio a 13" dalla sirena, non è premiante. Napoli, al terzo ko consecutivo, scivola ae spreca il primo match-point per la qualificazione alle Final Eight di Supercoppa: sarà decisivo, dunque, lo scontro diretto conin programma nel recupero di mercoledì 19 gennaio (ore 20.00, LIVE-Streaming su Discovery+ ).

la prestazione storica di Jordan Parks: 40 punti (nuovo record stagionale per singola prova offensiva dell'intera Serie A) con 15 rimbalzi, 3 assist, 3 recuperi e 6 falli subiti per un gigantesco 50 di valutazione finale. A una sola settimana di distanza, l'inevitabile ruggine per i problemi di covid e la lunga inattività, e che soffre le rotazioni corte per le assenze di Andrea Zerini e, soprattutto, Arnas Velicka in cabina di regia. Evapora, così,(nuovo record stagionale per singola prova offensiva dell'intera Serie A)per un gigantesco. A una sola settimana di distanza, è sgretolato anche il record piazzato da Andrea Pecchia (48 nel successo di Cremona su Sassari). L'ex-trevigiano è anima e corpo di una GeVi che mostra, e che soffre le rotazioni corte per lee, soprattutto,in cabina di regia.

Jordan Parks cancella Totè con un balzo spettacolare

Parks troneggia in ogni zona del campo mettendo pezze a un attacco di squadra spesso titubante: Jason Rich, fermo da oltre un mese, si ferma a una sola vampata a inizio ripresa (8 punti, 3/10 al tiro), Jeremy Pargo (8) viene limitato a sole due triple consecutive per riaccendere il finale in volata, Reggie Lynch (12, season-high) perde smalto dopo l'ottimo primo tempo, e Markis McDuffie (4) non trova le sue solite giocate sbisciolanti nelle maglie difensive avversarie. Il contributo più solido arriva dalla panchina, dove Lorenzo Uglietti (4) e Pierpaolo Marini (7) forniscono quantità difensiva per svoltare l'inerzia dopo 25 minuti di bassa intensità.

Napoli : Pargo 8, Rich 12, Parks 40, Lombardi 3, Lynch 12; McDuffie 4, Marini 7, Uglietti 4. N.e.: Cannavina, Sinagra, Coralic, Grassi. All.: Sacripanti.

: Pargo 8, Rich 12, Parks 40, Lombardi 3, Lynch 12; McDuffie 4, Marini 7, Uglietti 4. N.e.: Cannavina, Sinagra, Coralic, Grassi. All.: Sacripanti. Fortitudo: Durham 24, Aradori 20, Frazier 10, Benzing 3, Groselle; Gudmundsson 2, Procida 12, Charalampopoulos 2, Totè 16. N.e.: Borra, Mingotti, Manna. All.: Martino.

Highlights: Napoli-Fortitudo Bologna 86-89

* * *

Germani Brescia – Happy Casa Brindisi 88-67

Di Davide Fumagalli. Vittoria larga e convincente per la Germani Brescia che supera 88-67 la Happy Casa Brindisi nella sfida valida per la 14esima giornata di Serie A tra due formazioni ferme da tre settimane a causa del Covid. Un successo che permette alla formazione di Alessandro Magro di salire a 14 punti in classifica e di agganciare la formazione di Frank Vitucci, restando in piena corsa per gli ultimi posti per le Final Eight di Coppa Italia. Per la Leonessa spiccano i 22 punti di Mitrou-Long e i 21 di Gabriel, ottimi anche Della Valle, 16 punti, Petrucelli, 12 e la solita energia, e Burns, 10 con 8 rimbalzi. Serataccia invece per la Happy Casa che, tolti i 13 punti di Visconti e i 10 di Nick Perkins, non ha nessun altro in doppia cifra, chiude con un disastroso 7 su 35 da tre, e in generale dimostra di avere pochissima benzina nel motore (quinto ko nelle ultime sei uscite).

La sfida è molto equilibrata in avvio, Brindisi è pimpante e va al primo riposo in vantaggio 22-21. Nel secondo periodo però Brescia viene fuori, Della Valle crea per sè e per gli altri, soprattutto si accende Mitrou-Long che piazza tre bombe e da il là all'allungo dei padroni di casa. Viceversa la Happy Casa fatica a trovare ritmo in attacco, sparacchia da tre e non riesce a coinvolgere Nick Perkins: risultato è 43-36 all'intervallo.

Nel terzo periodo l'inerzia resta alla Leonessa, la squadra di Magro trova il modo di coinvolgere Kenny Gabriel e l'ex giocatore anche del Panathinaikos si fa notare con un mix di triple e schiacciate che permette a Brescia di toccare il +17. La Happy Casa perde completamente smalto, si incaponisce col tiro da tre e cede: l'ultimo sussulto arriva nel quarto periodo con un paio di giocate di Clark e Adrian per il -9. La rimonta brindisina però non va oltre, Gabriel e Mitrou-Long tornano a segnare da fuori, e poi è Petrucelli a chiudere il discorso col canestro in penetrazione del 75-58. A chiudere i conti è ancora Gabriel con la bomba del +22 sull'88-66, che diventa 88-67 per il libero di Gaspardo amministrato per il tecnico rifilato allo stesso Gabriel.

Le due squadre torneranno in campo in settimana per due recuperi della 15esima giornata: mercoledì Brindisi ospiterà Napoli (ore 20), giovedì Brescia avrà uno spareggio in chiave Final Eight con Pesaro (ore 20.30).

Brescia : Gabriel 21, Moore 2, Mitrou-Long 22, Mobio ne, Petrucelli 12, Della Valle 16, Eboua, Parrillo, Cobbins 2, Burns 10, Laquintana 3, Moss. All. Magro.

: Gabriel 21, Moore 2, Mitrou-Long 22, Mobio ne, Petrucelli 12, Della Valle 16, Eboua, Parrillo, Cobbins 2, Burns 10, Laquintana 3, Moss. All. Magro. Brindisi: Adrian 8, J. Perkins 8, Antonaci ne, Visconti 13, Gaspardo 7, Ulaneo ne, Redivo 5, Clark 7, Guido ne, Chappell 3, Udom 6, N. Perkins 10. All. Vitucci.

Highlights: Brescia-Brindisi 88-67

* * *

Allianz Trieste – UNAHOTELS Reggio Emilia 83-85 d.1t.s.

Di Marco Arcari. Colpaccio esterno della Unahotels Reggio Emilia, che viola l'Allianz Dome di Trieste - impresa che era finora riuscita soltanto a Varese, con l'Allianz capace di infilare sei vittorie su sette sfide casalinghe - e tiene aperte le speranze di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia. Assoluto protagonista è Osvaldas Olisevicius, autore di 29 punti (career-high in A) con 11/15 al tiro, ma mattoni pesanti sulla vittoria li mette anche la coppia Cinciarini-Hopkins. L'inizio della sfida è tutt'altro che sfavillante, perché entrambe le squadre litigano molto col tiro pesante e Reggio non riesce neppure a sfruttare i soliti pick&roll; Trieste si affida invece al gioco in post spalle a canestro di Marcos Delia e il centro non delude affatto (17-18 al 10'). Nel 2° quarto la squadra allenata da Franco Ciani sembra poter spezzare le resistenze ospiti, trascinata dall'intensità di Andrejs Grazulis e dalle scorribande di Corey Davis. Gli ospiti non trovano il consueto apporto offensivo di Mikael Hopkins e scivolano sul -7 (40-33) anche perché il tiro pesante continua a latitare.

A inizio 3° quarto tocca ad Adrian Banks salire in cattedra con giocate importanti al suo rientro dopo assenza forzata. Reggio continua a difendere molto bene, con Hopkins comunque protagonista seppur nella propria metà campo, e ritrova confidenza anche da oltre l'arco dei 6.75, per quanto gli attacchi si fermino un po' rispetto alla prima metà di gara. Olisevicius però è on-fire e tiene apertissima la sfida con una sequenza importante di triple. Al festival delle "bombe" si iscrive poi anche Fabio Mian: partito 0/5 dal campo, la guardia dell'Allianz è fondamentale in attacco, con 4 canestri in fila di pregevole fattura. Qualche palla persa di troppo ed errori al tiro costringono i padroni di casa all'overtime, con la schiacciata di Bryant Crawford a fissare sul 70-70 il punteggio alla sirena. Nel supplementare, Cinciarini ritrova mano educata per gli assist e realizza anche una tripla pesante (77-84), ma Trieste ha una reazione d'orgoglio importante, trascinata ancora da Davis. Gli alabardati avrebbero anche il possesso per forzare altri 5' o addirittura vincere la partita, tuttavia il giro e tiro di Banks non trova il bersaglio e la festa di Reggio può cominciare. Delia (14+9 rimbalzi) è il migliore tra le file dei padroni di casa; altra doppia-doppia invece per Hopkins (12+10 rimbalzi).

Trieste : Banks 14, Davis 14, Fernandez, Konate, DeAngeli, Mian 11, Delia 14, Fantoma n.e., Cavaliero 9, Campogrande 8, Grazulis 13. All. Ciani.

: Banks 14, Davis 14, Fernandez, Konate, DeAngeli, Mian 11, Delia 14, Fantoma n.e., Cavaliero 9, Campogrande 8, Grazulis 13. All. Ciani. Reggio Emilia: Thompson 5, Hopkins 12, Baldi Rossi, Strautins 9, Crawford 10, Colombo n.e., Cinciarini 10, Johnson 3, Olisevicius 29, Bonacini n.e., Diouf 7. All. Caja.

Highlights: Trieste-Reggio Emilia 83-85 OT

* * *

RIGUARDA NAPOLI-FORTITUDO BOLOGNA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket GeVi Napoli - Fortitudo Kigili Bologna 02:06:31 Replica

RIGUARDA BRESCIA-BRINDISI IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Germani Brescia - Happy Casa Brindisi 02:02:03 Replica

RIGUARDA TRIESTE-REGGIO EMILIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Allianz Pallacanestro Trieste - UNAHOTELS Reggio Emilia 02:06:52 Replica

Serie A Basket Zone, il meglio della LBA, da mercoledì 3 novembre su DMAX 02/11/2021 A 10:58