Fortitudo Kigili Bologna - Happy Casa Brindisi 67-73

Di Daniele Fantini. Dentro e fuori. Dimensione interna con Nick Perkins, pericolosità sull'arco con gli esterni. Il sistema vitucciano torna a funzionare, e la Happy Casa, corsara al PalaDozza, si lancia verso le Final Eight di Coppa Italia sulla scia di due vittorie consecutive. Poco, rispetto alla squadra brillante di inizio anno, ma molto per la Brindisi delle ultime settimane, invischiata in una chiara crisi di gioco e identità. La Happy Casa si è rifatta il look con gli innesti di Alessandro Gentile e Maxime De Zeeuw, ma sono i pretoriani, per ora, a re-indirizzarla sulla strada giusta.

Nick Perkins è un ciclone a centro-area: 22 punti, 6 rimbalzi, 8/14 da due, e una serie infinita di duelli con tutti i corpi che coach Antimo Martino gli manda addosso. Aggiudicatosi la prima sfida con Leo Totè, limitato a soli 12 minuti per problemi di falli, Perkins vince sul lungo periodo anche quella con Geoffrey Groselle (frenato anche da una distorsione a una caviglia) e con Jacopo Borra, l'ultimo baluardo fortitudino che si rivela essere anche il più efficace per tentare una grande rimonta nel quarto periodo.

Sul perimetro, invece, impazzano le folate delle seconde linee. Alessandro Zanelli, già man of the match all'andata (18), conferma di trovarsi a proprio agio nell'attaccare la difesa della Effe. Accesosi con una vampata in avvio di secondo quarto, spara 13 punti con tre triple, fondamentale per ribaltare il -6 con cui Brindisi aveva raggiunto il primo riposo. Lucio Redivo (12) non è da meno. Anzi. Le sue spingardate arrivano nel momento più delicato. Quando la Happy Casa appassisce in attacco, imbrigliata dalla zona 2-3 schierata da coach Martino, e vede evaporare rapidamente un cuscinetto di 10 punti di margine. Con due bombe inventate dal nulla, è lui a restituire entusiasmo e slancio quasi insperati.

I nuovi faticano. Alessandro Gentile (4 punti e 6 rimbalzi, ma anche 3 perse e 2/8 al tiro) accende e spegne, finendo in involuzione dopo un avvio concreto. Maxime De Zeeuw, al suo esordio, mostra ancora segni tangibili di ritardo di ambientamento e ritmo-partita, evidenti soprattutto nella metacampo difensiva. Ma si farà, perché il pedigree del giocatore non è in discussione.

(10-9) , la Fortitudo resta (5-14). La pausa sarà ora fondamentale per recuperare James Feldeine, uomo di qualità ed esperienza necessarie come il pane per lanciare la corsa salvezza, e sistemare il centro-area con le voci che vorrebbero Geoffrey Groselle ai saluti. Mentre Brindisi riporta il proprio record in attivo riagganciando Tortona in quinta posizione , la Fortitudo resta inchiodata sul fondo della classifica con il quarto ko consecutivoLa pausa sarà ora fondamentale per, uomo di qualità ed esperienza necessarie come il pane per lanciare la corsa salvezza, e sistemare il centro-area con le voci che vorrebbero

I problemi sono evidenti. La Effe perde la battaglia a rimbalzo (31-40) nonostante un avvio promettente nel verniciato, e non ha la potenza di fuoco necessaria per recuperare lo svantaggio in doppia cifra accusato alla metà del terzo periodo. La difesa, grazie alla zona cavalcata a lungo, regge. Ma l'attacco, spesso prevedibile e stantio, non sfrutta i tanti momenti di difficoltà avversari. Gabriele Procida gioca un primo tempo da grande protagonista, segnando 11 punti di personalità senza errori al tiro. Ma la ripresa, suo malgrado, lo vede sfiorire. Robin Benzing si perde sin dalla palla a due (0 punti con 0/3 al tiro in 14 minuti). Pietro Aradori si accende a intermittenza (12). Jabril Durham conferma di non avere qualità da realizzatore (solo 7 punti con 2/8 dal campo). Branden Frazier è l'uomo che si prende le responsabilità maggiori (17), ma scelte e percentuali non gli sorridono (5/13).

Fortitudo : Durham 7, Aradori 12, Procida 12, Benzing, Totè 2; Charalampopoulos 7, Groselle 7, Borra 3, Frazier 17. N.e.: Manna, Mingotti, Zedda. All.: Martino.

: Durham 7, Aradori 12, Procida 12, Benzing, Totè 2; Charalampopoulos 7, Groselle 7, Borra 3, Frazier 17. N.e.: Manna, Mingotti, Zedda. All.: Martino. Brindisi: Clark 8, Chappell 4, Gaspardo 4, Adrian 4, Perkins 22; Zanelli 4, Gentile 4, Redivo 12, De Zeeuw, Udom 2. N.e.: Visconti, De Donno. All.: Vitucci.

