Happy Casa Brindisi - Umana Reyer Venezia 81-80

Di Marco Arcari. Partita incredibile, quella che l’Happy Casa Brindisi prima domina e poi sembra gettare via con 7’ senza punti negli ultimi due quarti. L’Umana Reyer Venezia culla il sogno dell’epica rimonta (da -19), ma si arrende al canestro decisivo di Riccardo Visconti. I padroni di casa partono subito forte, costruendo sull’asse dei Perkins grandi giocate: Josh ricama assist a profusione, mentre Nick fa valere il fisico nel pitturato ed è così spiegato il 7-0 di break brindisino. Visconti scalda la mano e ne segna 5 in fila per il provvisorio 12-3 dopo 4’ di gioco, mentre la Reyer paga non poco l’assenza forzata di Andrea De Nicolao, creando davvero poco su azione. Il +14 sta tutto nel diverso rendimento da oltre l’arco dei 6.75: 4/5 per l’Happy Casa, 0/6 per gli orogranata, prima della tripla di Austin Daye. La grandinata di triple non si arresta, ma Venezia soffre anche a rimbalzo e regala tantissimi tiri liberi agli avversari, consentendogli così di volare sul 30-11 prima dello 0-5 firmato Victor Sanders in chiusura di 1° quarto.

L’inerzia passa nelle mani degli orogranata in apertura di 2° periodo: 0-10 di parziale e -7, con Sanders ancora protagonista ma anche due triple pesanti e tanta energia da parte di Julyan Stone. Brindisi vede calare le proprie percentuali, specie da 3 punti, ma non dà mai la sensazione di perdere il controllo del match; la squadra di coach De Raffaele attacca bene il ferro avversario, ma le occasioni sono rare perché predilige il tiro pesante – ritrovato, rispetto al quarto precedente – e il divario resta pressoché immutato anche a metà gara (45-37). Le palle perse (11) continuano a limitare moltissimo l’attacco ospite, mentre Jeremy Chappell tiene a distanza i padroni di casa con l’ennesima tripla brindisina (52-42). Tarik Phillip, il migliore dei suoi, guida però la rimonta veneziana, con due triple in rapida successione che, unite alla bomba di un redivivo Stefano Tonut, portano al timeout chiamato da Vitucci sul 52-48.

Visconti la vince così! Canestro decisivo contro Venezia

L’attacco dell’Happy Casa si blocca un po’ nella seconda metà del 3° quarto, ma Nick Perkins rimane un fattore importante nella metà campo avversaria, riscoprendosi anche tiratore con 2 triple consecutive. Il tiro pesante, adesso, premia però quasi unicamente Venezia (10/15 dopo lo 0/6 iniziale) e al 30’ la partita è apertissima (63-61). Brindisi non trova punti per quasi 5’ e gli ospiti ne approfittano appieno: 0-6 firmato dalle triple della coppia Sanders-Daye e primo vantaggio orogranata dopo lo 0-1 iniziale e ben trenta minuti. La Stella del Sud perde smalto e torna a non segnare più (altri 3’ senza punti), ma l’Umana manca il colpo del k.o. definitivo e si trova a dover rincorrere nuovamente a meno di 4’ dalla sirena (73-72). Phillip e Tonut tornano a far male in arresto-e-tiro, ma il game-winner è Visconti: canestro di puro talento a 3’’ dalla sirena e giocata decisiva, perché nell’ultima azione Raphael Gaspardo ferma Tonut lanciato a schiacciare – senza alcun fischio degli arbitri – e il PalaPentassuglia può festeggiare.

Brindisi : Carter, Adrian 4, J. Perkins 13, Zanelli, Visconti 15, Gaspardo 3, Ulaneo n.e., Clark 3, Guido n.e., Chappell 6, Udom 6, N. Perkins 26. All. Vitucci.

: Carter, Adrian 4, J. Perkins 13, Zanelli, Visconti 15, Gaspardo 3, Ulaneo n.e., Clark 3, Guido n.e., Chappell 6, Udom 6, N. Perkins 26. All. Vitucci. Venezia: Stone 7, Tonut 15, Daye 8, De Nicolao n.e., Sanders 10, Phillip 18, Charalampopoulos n.e., Mazzola 2, Brooks 9, Cerella n.e., Vitali 3, Watt 8. All. De Raffaele.

Highlights: Brindisi-Venezia 81-80

Allianz Pallacanestro Trieste - GeVi Napoli Basket 77-75

