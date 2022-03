Il suo addio aveva spezzato parecchi cuori, il suo ritorno accende di nuovo l'entusiasmo a Brindisi. Infatti è ufficiale la firma di D'Angelo Harrison con la Happy Casa Brindisi, accordo fino al termine del campionato con opzione per la stagione successiva. Il nativo dell'Alaska, classe 1993, nella passata stagione aveva deliziato tutti col suo talento e la sua debordante personalità, chiudendo da top scorer del campionato in regular season con 18.6 punti di media e arrivando a oltre 19 in Champions League: il ritorno di "Mr. Dee" è stato chiaramente agevolato dallo scoppio del conflitto in Ucraina, col suo club, il Prometey che ha deciso di liberare tutti i giocatori per concentrare ogni risorsa appunto sull'emergenza nel paese.

Ad

Prometey la scorsa estate aveva firmato un ricco contratto e in stagione stava viaggiando a quasi 16 punti di media col 40% da tre e la squadra stava volando tra campionato e Champions League, con un bilancio complessivo di 37 vinte e 5 perse. Il ritorno di Harrison, Brindisi, a maggior ragione "Mr. Dee" che nel frattempo aveva anticipato qualsiasi nota ufficiale postando una foto in maglia Happy Casa sui suoi profili social. Colla scorsa estate aveva firmato un ricco contratto e in stagione stava viaggiando a quasi 16 punti di media col 40% da tre e la squadra stava volando tra campionato e, con un bilancio complessivo di 37 vinte e 5 perse. Il ritorno di unito all'ingaggio di qualche settimana fa di Alessandro Gentile , alza l'entusiasmo in casa, a maggior ragione dopo l'ultima sconfitta interna con Brescia , un risultato addolcito dalla notizia riguardanteche nel frattempo aveva anticipato qualsiasi nota ufficiale postando una foto in magliasui suoi profili social.

Serie A Colpi esterni di Brescia e Venezia, Varese inguaia Cremona 19 ORE FA

E' molto probabile che Harrison sia già a disposizione di coach Frank Vitucci dal prossimo impegno, il match della 22esima giornata domenica alle 16.30 in casa di Pesaro. E' altrettanto probabile che gli lascerà il posto nel roster Jeremy Chappell, costretto a prolungare la sua permanenza negli Stati Uniti per problemi famigliari: si va verso la risoluzione del contratto in essere in modo da consentire all'ex giocatore anche di Venezia di concentrarsi sulle proprie questioni, e a Brindisi di voltare pagina con un nuovo innesto.

D'Angelo Harrison prende fuoco nel 4° periodo con 15 punti

Serie A Ale Gentile firma con Brindisi: domenica l'esordio a Sassari 28/01/2022 A 11:15