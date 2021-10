Vanoli Basket Cremona - Happy Casa Brindisi 73-80

Di Davide Fumagalli. Prosegue l'ottimo momento della Happy Casa Brindisi che firma la quarta vittoria di fila sbancando per 80-73 il PalaRadi contro la Vanoli Cremona nel secondo anticipo del sabato della quinta giornata di Serie A. I pugliesi di Frank Vitucci salgono a 8 in classifica e sfatano il tabù Cremona contro cui avevano perso le ultime 7 gare: i pugliesi devono fare a meno di Gaspardo e Chappell, e dopo neanche un minuto perdono Redivo per infortunio, ma riescono comunque a imporsi in volata coi 24 punti di Nick Perkins, espulso alla fine per un battibecco con qualcuno tra il pubblico, coi 19 di Adrian, compresi i due canestri decisivi, e i 15 con 6 assist di Josh Perkins, chirurgico. Per la Vanoli di Paolo Galbiati arriva il primo stop casalingo e la terza sconfitta complessiva: match sempre a rincorrere per Cremona, brava però a risalire da -14 alla parità nel quarto periodo, senza però mai mettere il naso avanti. Non bastano i 20 punti di Jalen Harris, i 15 di Miller e i 10 a testa di Cournooh e Spagnolo.

Il match del PalaRadi si apre subito con l'infortunio alla spalla di Redivo che accorcia ancora di più le rotazioni di una Happy Casa già in emergenza. Nonostante questo la squadra di Vitucci ha più birra e scappa sul +11, 28-17, grazie ad uno scatenato Nick Perkins e ai canestri in contropiede di Adrian e Udom. La Vanoli fatica a contenere l'attacco avversario, Miller è il più ispirato, tiene i suoi a galla, ma Brindisi trova contributo anche da Carter e Clark, e scappa via fino al 44-30 dell'intervallo, +14.

Nel terzo quarto la musica non cambia, Clark firma il +15 della Happy Casa, poi sono i due Perkins, Josh e Nick, a firmare un break di 8-0 per un nuovo +14 dopo una rimonta di Cremona fino al -7 spinta da Pecchia e dalle fiammate di Harris. Al 30' il tabellone dice 68-56 per gli ospiti. Finita? Non proprio perchè la Vanoli tira fuori l'orgoglio e risale la china grazie a Miller e Harris che firmano un break di 13-0 per il -1 sul 67-68! Brindisi si sveglia dopo 7' di blackout con un canestro di Adrian, poi lo stesso ex West Virginia è decisivo con il jumper del 72-70 e poi con la tripla siderale del 75-72 che di fatto spezza la resistenza di Cremona che manca la replica con Miller dall'angolo. Il finale è teso perchè Cournooh commette fallo antisportivo su Zanelli lanciato a canestro e Nick Perkins litiga con uno spettatore a bordocampo: espulso Nick, provvedimenti arbitrali, almeno 10' extra e alla fine, coi vari tiri liberi, finisce 80-73 per Brindisi.

Nel prossimo turno, il sesto, la Happy Casa Brindisi aprirà le danze sabato 30 ottobre alle 19.30 in casa contro l'Umana Reyer Venezia mentre la Vanoli Cremona giocherà domenica 31 alle 12 sul parquet della Unahotels Reggio Emilia.

Cremona : Harris 20, Spagnolo 10, Miller 15, McNeace 4, Tinkle 5, Cournooh 10, Pecchia 9, Sanogo, Agbamu ne, Vecchiola ne. All. Galbiati.

Umana Reyer Venezia - Carpegna Prosciutto Pesaro 77-68

Di Marco Arcari. Per avere ragione di una Pesaro molto battagliera e rinvigorita dal cambio in panchina, a Venezia servono il miglior Mitchell Watt di sempre in Serie A – career-high di 30 punti eguagliato per il centro – e un’epica rimonta (da -17), con ultimo quarto da 26-9. L'esordio di Luca Banchi sulla panchina biancorossa si chiude così con una sconfitta - con Pesaro sempre ultima in classifica, nel gruppone delle squadre a 2 punti - ma il coach grossetano ha più di un motivo per guardare al futuro più prossimo con maggiore ottimismo. Polveri bagnatissime per entrambe le squadre a inizio match. I padroni di casa approcciano questo anticipo con uno 0/6 dal campo che lascia perplessi; Pesaro non fa granché meglio, considerando che solamente Tyler Larson riesce a trovare la via del canestro, grazie a 5 punti consecutivi che, uniti alle difficoltà offensive dei suoi giocatori, costringono coach De Raffaele al timeout (1-5). Carlos Delfino e Austin Daye diventano playmaker occulti delle due squadre, mentre Watt comincia a carburare sotto i tabelloni. Alla Reyer servono 7 triple per sbloccarsi da oltre l’arco – ci pensa il solito, precisissimo, Andrea De Nicolao – ma il 1° quarto è completamente caratterizzato da difficoltà offensive a 360° (14-19).

L’Umana Reyer sembra poter cambiare marcia in apertura di 2° quarto, ma è soltanto un fuoco di paglia. La squadra di casa continua a litigare col tiro pesante (3/15 da 3 punti a metà gara) e non riesce a contenere il pick&roll creati da Davide Moretti e Tyrique Jones. Il centro della VL realizza 8 punti nella frazione, rilanciando la fuga della squadra di coach Banchi (30-40 al 20’) e mettendo a nudo l’enorme stanchezza di una squadra che ha pagato tanto la trasferta in EuroCup di qualche giorno fa. Delfino ritorna a fare la differenza, rimettendo indietro le lancette del suo orologio biologico e segnandone 9 in rapidissima successione per il massimo vantaggio biancorosso (34-51). Tyler Larson arriva a 4 falli personali e coach Banchi è costretto a sostituirlo con Moretti, mentre la Reyer si sblocca nuovamente dall’arco (dopo lo 0/4 con cui ha iniziato la ripresa) e piazza un break di 0-7 che sembra importante.

La squadra di coach De Raffaele torna però a sbagliare molto in lunetta, prima di un filotto di 8 liberi consecutivi (6/6 per Watt) che vale sostanzialmente il -8 a fine 3° quarto. Le difficoltà offensive dei padroni di casa riemergono, in tutta la loro prepotenza, a inizio ultimo periodo: Venezia non segna infatti per oltre tre minuti e mezzo, così tocca nuovamente alla coppia De Nicolao-Watt fare la differenza. Il play segna una tripla fondamentale, mentre il centro fa valere il suo strapotere nei pitturati, firmando i canestri – e i liberi, dal momento che la Carpegna Prosciutto esaurisce il bonus falli di squadra a metà frazione – che valgono il -2 (61-63). Coach Banchi perde Larson e Jones per 5 falli al 37’ di gioco, mentre il break orogranata si amplia fino al 16-2 e, suggellato dalla bomba di Michele Vitali, vale il vantaggio casalingo (68-66). Pesaro infila una serie incredibile di falli in attacco, mentre crescono a dismisura i recuperi difensivi. Sull’asse De Nicolao-Daye, Venezia costruisce la giocata che vale la vittoria: penetrazione e scarico del play, bomba con tanto spazio del lungo e titoli di coda. Oltre al già citato Watt, grande prova anche di De Nicolao (8+5 assist) e sontuoso Austin Daye nella ripresa: per l’ex di turno alla fine sono 11 punti, conditi da 3 recuperi e ben 5 assist.

Venezia : Stone 3, Tonut 10, Daye 11, De Nicolao 8, Sanders 3, Phillip 2, Echodas 2, Mazzola 3, Brooks, Cerella n.e., Vitali 5, Watt. 30. All. De Raffaele.

: Stone 3, Tonut 10, Daye 11, De Nicolao 8, Sanders 3, Phillip 2, Echodas 2, Mazzola 3, Brooks, Cerella n.e., Vitali 5, Watt. 30. All. De Raffaele. Pesaro: Drell, Moretti 2, Tambone 7, Camara n.e., Zanotti 6, Sanford 6, Larson 8, Demetrio 5, Delfino 22, Jones 12. All. Banchi.

