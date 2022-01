Alessandro Gentile, Happy Casa Brindisi si muove sul mercato rafforzando il front-court con l'inserimento dell'ala belga Maxime De Zeeuw. In attesa di esplorare gli sviluppi della questione relativa ad in rotta con la Openjobmetis Varese e interessato ad approdare in Puglia , lasi muove sul mercato rafforzando il front-court con l'inserimento dell'ala belga

Classe 1987, 205 cm per 108 kg, De Zeeuw è una vecchia conoscenza del campionato italiano, avendo già disputato la stagione 2014-15 con la casacca della Virtus Roma: chiuse con 8.0 punti e 4.2 rimbalzi di media in 26 gare, dimostrando ottimi fondamentali offensivi (63.6% da due e 37.5% dall'arco). Conclusa l'esperienza a Roma, De Zeeuw ha poi proseguito la carriera in Repubblica Ceca (CEZ Nymburk, con titolo nazionale vinto nel 2016), Germania (EWE Oldenburg), Spagna (Obradoiro) e Israele (Hapoel Holon, con trionfo in Lega Balcanica, da tempo aperta alle squadre israeliane).

Ad

De Zeeuw sarà a disposizione della squadra di coach Frank Vitucci a partire dalla prossima settimana. Potrebbe scendere in campo già domenica 6 febbraio, in occasione del match casalingo contro la UnaHotels Reggio Emilia (ore 18.30, LIVE-Streaming su Discovery+ ).

