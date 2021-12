Basket

Basket, Serie A: Bruno Cerella: "Con Slums Dunk lo sport diventa uno strumento per il sociale"

Nella nona puntata di Basket Zone, il magazine dedicato al mondo della LBA Serie A in onda ogni mercoledì alle 23.15 su DMAX, tocchiamo il tema dello sport nel sociale: Bruno Cerella, guardia dell'Umana Reyer Venezia, è da sempre uno dei giocatori più attivi nel trasformare lo sport come strumento per dare opportunità alle persone più in difficoltà attraverso il progetto Slums Dunk.

00:03:40, un' ora fa