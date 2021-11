Basket

Basket, Serie A: Cam Reynolds ruba e si invola per la schiacciata

BASKET, SERIE A - Guizzo difensivo di un grande attaccante come Cameron Reynolds che legge la linea di passaggio, ruba palla e come una pantera si invola in contropiede per la schiacciata a due mani che riavvicina la sua Trento.

00:00:25, 23 minuti fa