Basket

Basket, Serie A: Casarin segna contro Daye e la Reyer di papà Federico

BASKET, SERIE A - La faccia tosta non manca di certo a Davide Casarin. Il classe 2003 di Treviso, in prestito dalla Reyer, segna un canestrone in faccia a Austin Daye e sotto lo sguardo di papà Federico, presidente di Venezia.

00:00:49, un' ora fa