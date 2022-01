Il campionato LBA Serie A torna a pieno regime e con lui Basket Zone, il programma di Gianluca Gazzoli e Andrea Meneghin che nell’undicesima puntata, in onda mercoledì 12 gennaio alle 23:15 su DMAX, entra nel vivo della corsa verso le Final Eight di Coppa Italia, con le giocate più spettacolari dell’ultima giornata di campionato e l’“effetto capitano” sui quintetti più forti degli ultimi anni.

Ospite speciale di Basket Zone sarà Charlie Recalcati, l'allenatore più vincente nella storia del basket italiano.

Gianluca Gazzoli Credit Foto Eurosport

DMAX canale 52 trasmette BASKET ZONE in prima tv ogni mercoledì alle 23:15: il magazine settimanale dedicato al campionato di Basket Serie A e condotto da Gianluca Gazzoli e Andrea Meneghin con il recap di giornata, storie di passione e racconti dietro le quinte delle squadre e dei campioni del basket italiano.

BASKET ZONE è un magazine prodotto da Discovery Italia.

Andrea Meneghin Credit Foto Eurosport

DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, Sky canale 170, Tivùsat canale 28.

Il campionato di Lega Basket Serie A è un’esclusiva di Discovery con tutti i match in diretta integrale su discovery+ e due partite per ogni giornata di regular season in simulcast su Eurosport 2.

