Serie A, parallelamente alla Andrea Cinciarini che ha rifirmato con Reggio Emilia fino al 2024, lui che è reduce da una stagione pazzaesca con la doppia doppia di media per punti e assist (11.5 e 10), e addirittura due triple doppie, contro Treviso il 13 febbraio e contro Trieste il 10 aprile. "Sono davvero entusiasta di questo nuovo accordo: la Pallacanestro Reggiana è una società ambiziosa, che vuole crescere, migliorarsi ed essere protagonista in Italia e in Europa. Il mio ringraziamento va alla presidente Veronica Bartoli ed i suoi soci per la fiducia che hanno riposto in me, insieme a tutto lo staff dirigenziale e tecnico. Sono contento di proseguire questo percorso a Reggio Emilia, non vedo già l’ora di ripartire e toglierci tante soddisfazioni. Saluto i nostri tifosi, il mio auspicio è di rivederci presto tutti insieme sulle tribune del nostro amato PalaBigi", il commento del Cincia. Mercato molto vivo in, parallelamente alla finale Scudetto tra Virtus Bologna e Olimpia Milano , attualmente sul 3-2 per l'AX Armani Exchange. Il nome grosso di giornata è quello diche ha rifirmato confino al, lui che è reduce da una stagione pazzaesca con laper punti e assist (11.5 e 10), e addirittura, contro Treviso il 13 febbraio e contro Trieste il 10 aprile. "Sono davvero entusiasta di questo nuovo accordo: la Pallacanestro Reggiana è una società ambiziosa, che vuole crescere, migliorarsi ed essere protagonista in Italia e in Europa. Il mio ringraziamento va alla presidente Veronica Bartoli ed i suoi soci per la fiducia che hanno riposto in me, insieme a tutto lo staff dirigenziale e tecnico. Sono contento di proseguire questo percorso a Reggio Emilia, non vedo già l’ora di ripartire e toglierci tante soddisfazioni. Saluto i nostri tifosi, il mio auspicio è di rivederci presto tutti insieme sulle tribune del nostro amato PalaBigi", il commento del

Contemporaneamente la Unahotels ha comunicato che Osvaldas Olisevicius si è sottoposto "ad intervento chirurgico di pulizia di entrambi i tendini d’Achille. L’operazione, eseguita nella clinica finlandese di Turku dal dottor Lasse Lempainen, è perfettamente riuscita. L’atleta osserverà ora un periodo di riposo assoluto a casa sua in Lituania e farà poi ritorno a Reggio Emilia nelle prossime settimane per iniziare il percorso riabilitativo con lo staff medico biancorosso. I tempi di recupero per Olisevicius sono stimati in quattro mesi circa".

Chi è destinato a lasciare Reggio Emilia è il capitano Leonardo Candi. "Lascio Reggio Emilia dopo cinque anni, è stata un’esperienza indimenticabile, un percorso di crescita sia professionale che personale il quale farà sempre parte della mia carriera e della mia vita", l'incipit del suo post sui social per salutare il club e la tifoseria. Scartata l'ipotesi Venezia, Candi firmerà un contratto di due anni con Tortona e sostanzialmente prenderà il posto di Bruno Mascolo, rilasciato dal club piemontese. Sempre in casa Bertram Yachts è arrivata un'altra conferma: il centro Tyler Cain ha prolungato il suo accordo con i Leoni per un'altra stagione, fino a fine 2023.

Un paio di mosse anche a Trieste. La più importante per l'Allianz riguarda la panchina, affidata a Marco Legovich, nell'ultimo campionato vice di Franco Ciani: per lui, triestino doc nato il 15 settembre 1992, un percorso di crescita visto che ha esordito sulla panchina della Pallacanestro Trieste nel campionato 2015-2016 come terzo allenatore, ruolo poi ricoperto per 5 stagioni. "Marco Legovich è un prodotto del basket "made in Trieste" ed è quindi la logica evoluzione di un percorso che si fonda sulla tradizione del basket triestino, sulla grande passione della nostra piazza e sull'investimento nei talenti locali. Gli abbiamo dato il tempo per crescere e dare consistenza alle sue idee. Adesso è il momento di agire. Marco è il perfetto esempio di tenacia e ambizione. Ha saputo assistere coach Dalmasson e coach Ciani, e adesso viene il suo momento", ha detto il presidente Mario Ghiacci. "Essere il Capo Allenatore della Pallacanestro Trieste è per me una grande responsabilità, ma anche un motivo di grande orgoglio. Da Triestino sono profondamente legato alla società, alla città, ai tifosi e a quello che negli anni siamo riusciti a costruire", ha detto Legovich che ha firmato un biennale.

Chi lascia Trieste è invece Andrejs Grazulis che, dopo due anni con l'Allianz, firma con la Dolomiti Energia Trentino. L'ala forte lettone, classe 1993, viene così presentato da coach Lele Molin: "Diamo il benvenuto a Andrejs, un giocatore di scuola europea che fa della solidità una delle sue qualità migliori. Siamo contenti del suo arrivo, che porta versatilità e sostanza al disegno tecnico della squadra: è un lungo che può giocare in due posizioni e che può dare un contributo importante alla qualità complessiva del roster in attacco e in difesa".

