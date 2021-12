GeVi Napoli – Dolomiti Energia Trentino 72-81

Di Davide Fumagalli. Il big match del PalaBarbuto col terzo posto in palio è della Dolomiti Energia Trentino che supera 81-72 la Gevi Napoli nella 12esima giornata. L'Aquila di Lele Molin centra il quarto successo nelle ultime cinque gare e sale a 16 punti, mettendo una bella ipoteca su un posto alla Final Eight di Coppa Italia: determinanti Reynolds e Williams, 15 punti a testa, in doppia cifra anche Saunders, 12, Caroline, 12, e Bradford, 10, quasi tutti nel quarto periodo per chiudere il discorso. Si ferma dopo cinque successi la corsa di Napoli che paga in maniera decisiva l'assenza del leader Jason Rich, fermato dal protocollo anti Covid: la formazione di Sacripanti, che è agganciata a 14 da Trieste, ha 15 punti da Pargo e 14 con 12 rimbalzi da Parks, ma paga il pessimo 6 su 29 da tre.

Ad

Il match vede Trento partire fortissimo, 10-0 coi canestri degli indemoniati Williams e Reynolds, ma poi Napoli reagisce. Ci pensa Pargo a prendere per mano la Gevi che rimonta qualche punto, anche se alla prima pausa l'Aquila conduce 30-20. In avvio di secondo periodo i padroni di casa toccano il -6 con Lombardi sul 32-26, e ancora gli ospiti replicano di pura veemenza, scappando fino a +16 sul 44-28 con Flaccadori e Caroline. All'intervallo è 46-35 per la squadra di Lele Molin.

EuroCup Trento non completa la rimonta e perde in casa con Ankara 14/12/2021 A 20:51

Cam Reynolds con la tabellata da lontanissimo

Nella ripresa la musica non cambia, la Gevi prova a farsi sotto arrivando anche a -5 sul 52-57 con gli spunti di Parks e Velicka, ma Trento è chirurgica a tenere sempre un minimo di distanza con le folate di Flaccadori. Nell'ultimo periodo Napoli si incaponisce col tiro da tre ma non la mette praticamente mai, allora la Dolomiti Energia scava il solco decisivo per il +13 con tre canestri di Bradford. Negli ultimi 2' Lombardi, Uglietti e Velicka provano a mettere paura a Trento, ma gli ospiti mantengono la calma e chiudono 81-71.

Nel prossimo turno, giorno di Santo Stefano, la Gevi Napoli sarà al Taliercio contro Venezia mentre Trento giocherà fra le mura amiche con Varese.

Napoli: Zerini 6, McDuffie 8, Velicka 13, Parks 14, Lombardi 8, Pargo 15, Uglietti 2, Lynch 6, Marini, Matera ne, Coralic ne, Cannavina ne. All. Sacripanti.

Trento: Bradford 10, Reynolds 17, Flaccadori 9, Saunders 12, Caroline 13, Williams 11, Conti, Forray 7, Mezzanotte ne, Ladurner 2. All. Molin.

Highlights: Napoli-Trento 72-81

* * *

Carpegna Prosciutto Pesaro – UNAHOTELS Reggio Emilia 69-72

Di Marco Arcari. Incredibile Osvaldas Olisevicius! Il tiratore di Reggio Emilia segna sulla sirena una tripla senza senso e permette ai biancorossi di coach Caja di espugnare la Vitrifrigo Arena 72-69. La Carpegna Prosciutto Pesaro conferma però di aver assimilato al meglio la mentalità di coach Banchi, riemergendo dal -18 e costringendo la Unahotels alla giocata straordinaria del singolo per conquistare il successo. Il 1° quarto sembra già indirizzare la sfida, con le triple biancorosse a fare la differenza: Pesaro risponde infatti con l’1/6 dalla lunga distanza e segna solamente 7 punti, scivolando sul -13 (7-20) e dando l’impressione di vivere una domenica alquanto storta. Carlos Delfino – rientrato in rotazione dopo il problema all’occhio che lo aveva escluso dalla sfida contro Treviso – e Tyrique Jones faticano tremendamente, col centro della VL che rimane al palo nel 1° tempo, non segnando neppure un punto. Ci pensa allora Simone Zanotti a dominare a rimbalzo offensivo ed evitare che gli ospiti dominino a 360° la sfida. La Unahotels allunga anche sul +18, trascinata sempre dalle triple e dalle giocate di Andrea Cinciarini. L’ex capitano di Milano non smazza solo assist perfetti per i compagni, ma realizza anche 5 punti fondamentali per il 30-39 di metà gara.

Buzzer-beater incredibile di Olisevicius: Reggio Emilia espugna Pesaro

Nella ripresa, la Carpegna Prosciutto ha però un’altra faccia. Doron Lamb (17 punti a fine gara) e Davide Moretti (14) suonano la carica, con Jones che ritrova il feeling col canestro, continuando a spadroneggiare anche a rimbalzo. Al 30’ di gioco è così 53-52 per Pesaro, anche perché Reggio Emilia infila una serie di sanguinose palle perse e non riesce più a giocare nel modo corale del 1° tempo, rimanendo a secco di punti per oltre 3’. Ci pensa allora Bryant Crawford a sparigliare le carte in tavola, emergendo quale go-to-guy della squadra ospite a inizio 4° quarto: 7 punti in rapida successione e la Unahotels riallunga, sembrando dare la spallata decisiva alle resistenze dei padroni di casa. Il duo Lamb-Moretti ha però ancora qualche cartuccia da sparare: gioco da 4 punti dello statunitense e bomba della parità (69-69) per un chirurgico Moretti, quando mancano 23’’ al termine dei tempi regolamentari. Coach Caja chiama timeout, ma l’esecuzione dei suoi giocatori è estemporanea: Crawford trova Olisevicius e il lituano s’inventa il canestro che vale la vittoria. Alla Carpegna Prosciutto non basta così la doppia-doppia di Jones (10+14 rimbalzi). Reggio Emilia chiude invece col 46% da tre di squadra, compensando così il pessimo 38% da due.

Diouf decolla per la stoppatona: cancellato Sanford!

Pesaro : Moretti 14, Tambone 2, Stazzonelli n.e., Lamb 17, Camara, Zanotti 6, Sanford 9, Larson, Demetrio 9, Delfino 2, Jones 10. All. Banchi.

: Moretti 14, Tambone 2, Stazzonelli n.e., Lamb 17, Camara, Zanotti 6, Sanford 9, Larson, Demetrio 9, Delfino 2, Jones 10. All. Banchi. Reggio Emilia: Thompson 10, Hopkins 3, Candi, Strautins 9, Crawford 16, Colombo n.e., Cinciarini 11, Johnson 1, Olisevicius 16, Bonacini n.e., Diouf 6. All. Caja.

Highlights: Pesaro-Reggio Emilia 69-72

* * *

Banco di Sardegna Sassari – Openjobmetis Varese 104-99

Di Marco Arcari. Con uno show offensivo impressionante nel 4° quarto, in cui realizza ben 35 punti, il Banco di Sardegna Sassari di coach Piero Bucchi mette la seconda e supera una coriacea Openjobmetis Varese (104-99). Seppur priva di Alessandro Gentile, out per squalifica dopo l’espulsione rimediata nella sfida con Napoli, la squadra allenata da Adriano Vertemati dà enorme filo da torcere alla Dinamo, trascinata dai 33 punti (con 6/11 da tre) di Marcus Keene e dai 28 (con 7 assist) di Trey Kell. Keene è devastante già nel 1° quarto, realizzando ben 15 punti sui 27 segnati dai biancorossi nella frazione, mentre Gerald Robinson trascina i biancoblù, non solo con assist (saranno 12 alla fine, per la doppia-doppia personale). Al 10’ di gioco è già chiarissimo che sarà una partita spettacolare, in cui gli attacchi avranno il sopravvento sulle difese (28-27). Jalen Jones è chirurgico nel 2° periodo, trascinando Varese al +2 (48-50) di metà gara con tanta intensità sotto i tabelloni, mentre il Banco di Sardegna si affida soprattutto alle giocate dei suoi esterni.

Nel 3° quarto l’inerzia rimane a tutto favore della Openjobmetis, che allunga anche sul +10 nonostante un John Egbunu in serata davvero negativa. Keene continua a dare spettacolo e realizzare canestri, ma finalmente si vede anche il professor David Logan; la Dinamo ha una reazione d’orgoglio e, con Jason Burnell, infila un 16-0 di break che sembra consegnarle inerzia e vittoria. Varese ricorre al timeout e, dopo la strigliata di coach Vertemati, risponde con uno 0-7 in cui Kell è ancora protagonista, così il match diventa una sfida punto a punto. Logan emerge allora quale hombre del partido, con una classe cristallina negli ultimi 2’: prima una bomba pesantissima, poi la freddezza a cronometro fermo e infine il contropiede a sigillare il risultato, dopo che il tentativo da tre del solito Keene non era andato a bersaglio per la parità. Lo stesso Logan chiude con 20 punti, mentre Burnell offre un’altra prova da all-around player: 16 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Buona prova anche per Ousmane Diop (10+7 rimbalzi).

Sassari : Logan 20, Robinson 10, Kruslin 9, Gandini n.e., Devecchi, Treier 8, Chessa n.e., Burnell 16, Bendzius 17, Mekowulu 8, Gentile 6, Diop 10. All. Bucchi.

: Logan 20, Robinson 10, Kruslin 9, Gandini n.e., Devecchi, Treier 8, Chessa n.e., Burnell 16, Bendzius 17, Mekowulu 8, Gentile 6, Diop 10. All. Bucchi. Varese: Kell 28, Beane 4, Sorokas 4, De Nicolao 9, Egbunu 3, Ferrero 4, Jones 14, Caruso, Keene 33, Mele n.e., Bottelli n.e. All. Vertemati.

Highlights: Sassari-Varese 104-99

* * *

Germani Brescia – Vanoli Basket Cremona 86-73

Davide Fumagalli. Il derby lombardo è della Germani Brescia che supera nettamente 86-73 la Vanoli Cremona nella 12esima giornata e trova la quinta vittoria stagionale, la seconda di fila in casa dopo quella con Venezia. Un match dominato dalla Leonessa nel primo tempo (59-33) e poi fino a metà ripresa, prima di spegnere totalmente la luce e di rischiare quasi di fare la frittata: prova maestosa di Amedeo Della Valle, autore di 23 punti con 7 rimbalzi e 7 assist (32 di valutazione), bene anche Kenny Gabriel, con una doppia doppia sostanziosa da 16 punti e 16 rimbalzi, mentre Cobbins finisce con 12. Per Cremona invece è il sesto ko di fila: la squadra di Galbiati, ancora in emergenza e senza Spagnolo, Miller e McNeace, resta in fondo alla classifica con 6 punti appaiata a Pesaro e alla Fortitudo Bologna. La Vanoli gioca un primo tempo disastroso, poi nella ripresa rimonta e rende mano amaro il passivo, anche per la partecipazione degli avversari. I migliori sono Pecchia e Tinkle con 14 punti, Cournooh ne aggiunge 12 mentre Poeta, al rientro dall'infortunio, si ferma a 11.

La sfida del PalaLeonessaA2A è a senso unico fin dall'inizio: trascinata da un devastante Della Valle la Germani Brescia vola via sul 21-5 dopo 5', Cremona non riesce a rispondere se non con Tinkle, e alla prima pausa è 31-14. La squadra di Galbiati dà segnali preoccupanti, fin troppo arrendevole, mentre i ragazzi di Alessandro Magro hanno la bava alla bocca, anche Cobbins e Moore si iscrivono alla festa, Della Valle segna un'altra tripla per il 47-20, e poi Moore firma il +31 su alzata di Mitrou-Long. All'intervallo è 59-33, con Cournooh che realizza dall'arco allo scadere in risposta a Laquintana.

Nella ripresa la musica non cambia, la Germani "doppia" gli avversari sul 70-35, stavolta il trascinatore è Gabriel che segna 13 punti in un amen: al 30' è 78-51. Il match è da tempo in archivio, però nel quarto periodo Brescia spegne lettaralmente la luce e Cremona, guidata da Poeta, Cournooh e Pecchia, e qualche giocata individuale di Harris in attacco e Dimè in difesa, rimonta addirittura fino a -14 sull'83-69 a 2' dal termine, poi a -11 con una tripla del giovane Gallo. Purtroppo però non c'è altro tempo, la Vanoli limita i danni mentre la Germani chiude con un +13 che per certi versi è bugiardo per quanto visto sul parquet per tre quarti abbondanti.

Nel prossimo turno, giorno di Santo Stefano, la Vanoli avrà una sfida ostica in casa con Trieste, alle ore 20, mentre Brescia giocherà a Treviso nel posticipo di lunedì sera alle 20 al PalaVerde.

Brescia : Gabriel 16, Mitrou-Long 8, Cobbins 12, Burns 6, Moss 5, Moore 5, Della Valle 23, Parrillo 3, Laquintana 8, Biatcha ne, Rodella ne. All. Magro.

: Gabriel 16, Mitrou-Long 8, Cobbins 12, Burns 6, Moss 5, Moore 5, Della Valle 23, Parrillo 3, Laquintana 8, Biatcha ne, Rodella ne. All. Magro. Cremona: Dime 3, Gallo 4, Pecchia 14, Poeta 11, Cournooh 12, Harris 11, Sanogo 4, Tinkle 14, Zacchigna, Errica ne, Vecchiola ne, Agbamu ne. All. Galbiati.

Highlights: Brescia-Cremona 86-63

* * *

Happy Casa Brindisi – Nutribullet Treviso Basket

Domenica ore 20:45

* * *

RIGUARDA NAPOLI-TRENTO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket GeVi Napoli - Dolomiti Energia Trentino 01:57:58 Replica

RIGUARDA PESARO-REGGIO EMILIA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Virtus Segafredo Bologna - Fortitudo Kigili Bologna 02:01:41 Replica

RIGUARDA SASSARI-VARESE IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese 02:12:33 Replica

RIGUARDA BRESCIA-CREMONA IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Germani Brescia - Vanoli Cremona 01:52:14 Replica

RIGUARDA BRINDISI-TREVISO IN VOD (CONTENUTO PREMIUM)

Premium Basket Happy Casa Brindisi - NutriBullet Treviso 20:35-22:45 Live

Basketball Champions League Russell non basta: Treviso k.o. sulla sirena a Riga 14/12/2021 A 19:06