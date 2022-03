Gevi Napoli può sognare la salvezza in Serie A grazie anche al grande colpo di mercato piazzato dal club del presidente Federico Grassi. Ufficiale infatti l'ingaggio di Arturas Gudaitis, centro lituano classe 1993 già visto in Italia con la casacca dell'Olimpia Milano: Gudaitis ha firmato fino al termine della stagione, verrà presentato nel pomeriggio al PalaBarbuto e a meno di imprevisti sarà in campo domenica sera al PalaVerde per la sfida con la Nutribullet Treviso, altro scontro delicato in chiave salvezza. Dopo la bella e importante vittoria di domenica in casa contro la Happy Casa Brindisi , lapuò sognare la salvezza in Serie A grazie anche al grande colpo di mercato piazzato dal club del presidente Federico Grassi. Ufficiale infatti l'ingaggio di, centro lituano classe 1993 già visto in Italia con la casacca dell'Olimpia Milano: Gudaitis ha firmato fino al termine della stagione, verrà presentato nel pomeriggio al PalaBarbuto e a meno di imprevisti sarà in campo domenica sera al PalaVerde per la sfida con la, altro scontro delicato in chiave salvezza.

Il pivot lituano, 29 anni a giugno, prende il posto di Reggie Lynch, arrivato per sopperire al grave infortunio di Frank Elegar ma mai convincente e quindi liberato dal club. Arturas Gudaitis sbarca in Italia dopo aver risolto il contratto fino al 2023 con lo Zenit San Pietroburgo: addio alla Russia come accaduto anche per i vari Hackett, Shengelia, Harrison e Bilan, tutti approdati in Serie A dopo lo scoppio della guerra e l'invasione dell'Ucraina.

La nota ufficiale della Gevi Napoli

Gudaitis, nato a Klaipeda il 19 Giugno 1993, è un centro di 208 cm, da anni protagonista in campo internazionale con le squadre di club e con la nazionale lituana.

Dopo le prime esperienze in Lituania con la maglia dello Zalgiris Kaunas, dal 2013 al 2015, e con in Lietuvos Rytas, dal 2015 al 2017, Gudaitis viene ingaggiato dall’Olimpia Milano dove gioca per tre stagioni, dal 2017 al 2020. Con Milano, il nuovo giocatore della Gevi è protagonista in Serie A, 14.8 punti di media ed 8.2 rimbalzi nella stagione 2018-2019, ed in Eurolega, dove si afferma tra i migliori nel suo ruolo, viaggiando alla media di 12.5 punti di media e 7.1 rimbalzi, alla sua seconda stagione milanese.

Dopo l’esperienza italiana, Gudaitis viene ingaggiato dallo Zenit San Pietroburgo dove, nella prima stagione, 2020-2021, realizza 11.1 punti e 4.6 rimbalzi in VTB, mentre in Eurolega chiude con 9.7 punti e 4 rimbalzi. Il giocatore lituano ha iniziato la stagione in corso ancora con lo Zenit, 7.4 ppg e 4.4 rimbalzi nel campionato russo, 6.7 e 4.2 in Eurolega, prima di lasciare la squadra russa a fine febbraio.

Nel suo Palmares c’è un Campionato Italiano, nel 2017-2018, due Supercoppe Italiane, due Campionati lituani e due coppe di Lituania

Inoltre Gudaitis è, dal 2015, protagonista nella nazionale lituana con cui ha giocato Eurobasket nel 2018 e le qualificazioni agli ultimi mondiali a cui non ha potuto partecipare a causa di un infortunio.

