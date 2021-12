Happy Casa Brindisi - Carpegna Prosciutto Pesaro 89-91

Per il secondo anno di fila la Carpegna Prosciutto Pesaro vince al PalaPentassuglia contro la Happy Casa Brindisi. La formazione di Luca Banchi si impone in volata 91-89 nell'unico match rimasto del programma della 13esima giornata di Serie A nel giorno di Santo Stefano, riscatta il ko allo scadere con Reggio Emilia, e si porta a quota 10 punti, con quattro successi nelle ultime cinque: i marchigiani fanno gara di testa per lunghi tratti e alla fine si impongono in virtù dei 20 punti di Lamb, dei 18 di Larson, dei 12 con 10 rimbalzi di Tyrique Jones, e di una prova semi perfetta ai liberi, 24 su 25. Resta invece ferma a quota 14 punti la Happy Casa di Frank Vitucci che, priva dell'infortunato Adrian, incassa il quinto stop nelle ultime sei gare di campionato: la prova maestosa di Nick Perkins, 27 punti, massimo in carriera, e quella super di Lucio Redivo, 23, più la doppia doppia da 14 con 10 rimbalzi di Udom, non sono sufficienti perchè poi alla fine è letale la serataccia ai liberi, 16 su 29!

Il match del PalaPentassuglia, l'unico rimasto nel programma di Santo Stefano della 13esima giornata, vede un inizio pimpante da entrambe le squadre. Redivo subito protagonista con 10 dei primi 12 punti di Brindisi, poi Udom mette due bombe per il 20-18, in mezzo Pesaro va a segno con Larson e Zanotti; la Happy Casa prova un mini allungo sul 23-18, ma alla prima pausa è sostanziale equilibrio sul 27-25. Nel secondo quarto è la Carpegna Prosciutto ad iniziare meglio, Sanford e Jones con una tonante inchiodata fanno +6, poi Delfino insacca la tripla del +9 sul 39-30. A quel punto però i marchigiani si piantano e la squadra di Vitucci risponde: contro-break di 13-0 aperto e chiuso da Redivo con la "collaborazione" di Nik Perkins e Gapardo per il 43-39. All'intervallo resiste comunque l'equilibrio sul 43-41.

Nel terzo quarto è di nuovo Pesaro a prova l'allungo, Zanotti mette la tripla del +7 mentre Larson firma un gioco da tre punti e la bomba del +10 sul 60-50. Brindisi annaspa ma non va con la testa sott'acqua, e sono Nik Perkins e Visconti a riportarla su fino al -6 del 30', 66-60. Tutto viene rimandato al quarto periodo e sono 10' di fuoco. Dopo la tripla del +9 di Tambone risponde Redivo per il -3, poi Perkins vola in contropiede per il -1 e Visconti insacca due liberi per il sorpasso sul 74-73. Da lì è un botta e risposta, ed è parità sull'84-84 a 38" dalla sirena: qui Jones ruba palla e schiaccia per il +2 e poi, dopo lo 0 su 2 ai liberi di Perkins, fa lui 2 su 2 per il +4 Pesaro.

Non è però finita perchè Chappell fa -2, la Happy Casa ruba subito palla ma Redivo si divora la bomba del possibile sorpasso. Dopo l'ennesima girandola di liberi, sul +2 per gli ospiti, Brindisi ha l'ultima chance ma la preghiera di Josh Perkins da metà campo viene sputata dal ferro! Sospiro di sollievo per Pesaro che già avevi visto la beffa, rammarico per la Happy Casa, perchè era una partita assolutamente alla portata.

Le due squadre chiudono il 2021 e torneranno sul parquet per la 13esima giornata il 2 gennaio: Brindisi farà visita a Brescia mentre Pesaro riceverà la capolista Olimpia Milano, Covid permettendo.

Brindisi : J. Perkins 5, Redivo 23, Chappell 6, Udom 14, N. Perkins27, Carter ne, Zanelli 3, Visconti 6, Gaspardo 3, Clark, Ulaneo 2, De Donno ne. All. Vitucci.

: J. Perkins 5, Redivo 23, Chappell 6, Udom 14, N. Perkins27, Carter ne, Zanelli 3, Visconti 6, Gaspardo 3, Clark, Ulaneo 2, De Donno ne. All. Vitucci. Pesaro: Sanford 5, Larson 18, Demetrio 5, Delfino 8, Jones 14, Moretti 5, Tambone 3, Lamb 20, Camara, Zanotti 13. All. Banchi.

