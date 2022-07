Franco Casalini , a soli 70 anni di età. Con lui, se n'è andata una delle più grandi memorie storiche del periodo d'oro dell'Olimpia Milano, due volte campione d'Europa negli anni '80, e una delle voci più competenti e brillanti della televisione sportiva italiana. Casalini ha fatto parte della famiglia del basket di Eurosport negli ultimi cinque anni, impreziosendo con la sua conoscenza e capacità di analisi centinaia di telecronache di LBA Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions League. Lo abbiamo voluto ricordare così, raccogliendo i pensieri di chi ha lavorato fianco a fianco con lui, parlando di basket e di altre decine di aspetti della vita. Coach ci ha lasciato in maniera improvvisa giovedì 28 luglio , a soli 70 anni di età. Con lui, se n'è andata una delle più grandi memorie storiche del periodo d'oro dell'Olimpia Milano, due volte campione d'Europa negli anni '80, e una delle voci più competenti e brillanti della televisione sportiva italiana. Casalini ha fatto partenegli ultimi cinque anni, impreziosendo con la sua conoscenza e capacità di analisi centinaia di telecronache di LBA Serie A, Eurolega, Eurocup e Champions League. Lo abbiamo voluto ricordare così, raccogliendo i pensieri di chi ha lavorato fianco a fianco con lui, parlando di basket e di altre decine di aspetti della vita.

Franco Casalini allena l'Olimpia Milano durante la terza edizione dell'Old Star Game, 2018 Credit Foto Ciamillo-Castoria

Un'esperienza da gigante dello sport, unita a un'umiltà rara

Di Marco Arcari. Lavorare con Franco, dopo avergli dedicato capitoli di una tesi di laurea, è stato fantastico. Abbiamo sciolto la tensione parlando di Olimpia Milano e siamo finiti a commentare diverse partite insieme, tra coppe e campionato. Aveva l'esperienza dei giganti di questo sport, unita a un'umiltà rara in questo mondo. Riusciva ad entrare in sintonia anche con me, un ragazzo alle prime armi in questo lavoro, trasportandomi a un livello superiore di comprensione del gioco, dello sport e della vita in generale.

Ogni telecronaca insieme è stata per me un'esperienza formativa unica. Il ricordo più bello rimarrà sempre quello riguardante le pronunce di alcuni cognomi di giocatori: Franco sapeva il francese e l'inglese ovviamente, ma per non farmi sentire in difetto aspettava che gli dicessi io come avrei pronunciato un tale giocatore, per poi correggermi con un fare quasi paterno.

Per tutti questi motivi, ma non solo, il basket piange una figura storica, uno di quei personaggi che, davvero nel profondo, ha cercato di dare tutto se stesso per questo stupendo sport. In tutto ciò, ci ha lasciato un'eredità non solo sportiva che sarà molto complicato mantenere e coltivare, vista la grandezza di chi non è più tra noi.

Coach Franco Casalini in una vecchia foto del 2010 Credit Foto Ciamillo-Castoria

Ironico e di profonda intelligenza: ogni telecronaca con lui era un'esperienza

Di Mario Castelli. Nel pomeriggio di giovedì è arrivata una notizia ferale, che ci ha colto di sorpresa tanto quanto un giocatore che recupera palla e parte in “campone apertone”, uno dei tanti geniali neologismi che Franco Casalini coniava d’istinto, su due piedi, nelle sue telecronache. Commentare una partita con Frank era ogni volta un’esperienza diversa, divertente, un viaggio all’interno di un mondo originale e affascinante. Il coach era un uomo di straordinaria cultura, di impareggiabile ironia e di profonda intelligenza. Talvolta aveva delle intuizioni tecniche che ti lasciavano di stucco, coglieva piccoli particolari o lievi sfumature che pochissimi avrebbero notato. Usava tutta la sua ironia, sempre sottile e mai troppo tagliente, per fare battute delicate, argute, non di immediata comprensione, che bisognava lasciar decantare per qualche secondo prima di riuscire a cogliere.

Frank, sebbene fosse abituato alla solitudine, non era comunque un uomo solitario: era anzi una persona buona, simpatica, divertente, alla mano. Quante volte dopo una telecronaca ci siamo fermati a mangiare un boccone di fianco agli studi di Eurosport: si toglieva il suo giaccone beige (sempre quello, che ci fossero 2 o 20 gradi), prendeva sempre la stessa pizza, apriva nella sua mente il libro dei ricordi e raccontava aneddoti che ti rapivano ogni volta.

Nei primi anni ad Eurosport avevamo fatto tantissime telecronache assieme, erano invece diventate un po’ di meno nell’ultimo anno e mezzo, ma ogni volta in cui lo rivedevo incontrandolo in redazione era un sincero piacere. Sapeva sempre come strapparti un sorriso, regalarti una perla di saggezza o suscitare affetto e ammirazione. Trattava tutti alla pari, anche persone molto più giovani di lui e con un centesimo del suo pedigree, non ti faceva mai pesare tutte le cose che sapeva e conosceva o i successi che aveva raccolto nella sua vita.

Ieri il basket italiano ha perso Franco Casalini: un grandissimo allenatore e una delle sue menti più acute, più brillanti e più divertenti. Noi di Eurosport invece abbiamo perso Frank: un ottimo commentatore tecnico, una brava persona, un amico e una fonte inesauribile di saggezza e sorrisi.

Franco Casalini e Dan Peterson in una fotografia del 2019 a Milano Credit Foto Ciamillo-Castoria

Una leggenda di competenza e semplicità, spiegava il basket come nessun'altro

Di Daniele Fantini. Franco Casalini non parlava di basket. Lo spiegava, anche al microfono davanti alla televisione. Lo spiegava a modo suo. Con la competenza di un grande allenatore cui è bastata una manciata di anni per vincere tutto, unita a una capacità di linguaggio ed espressione unica. Trasformava concetti complessi in situazioni comprensibili a tutti. Senza saccenza. Ma con il solo desiderio di trasmettere la sua stessa passione per il gioco.

Franco, anzi, il Coach (perché per me è sempre stato Coach anche se il suo tesserino era ormai scaduto da secoli) aveva una capacità impareggiabile di metterti a proprio agio. Anche se nella sua bacheca campeggiavano scudetti e Coppe dei Campioni. Con il Coach si poteva parlare di basket in tutte le sue sfumature. Dai suoi tempi della grande Olimpia, al gioco moderno, così diverso da quello che lo ha incoronato alla fine degli anni '80, fino alle avventure nelle minors che ogni appassionato di pallacanestro come noi ha vissuto in prima persona durante la propria "carriera". Essermi potuto confrontare sulla gestione di un gruppo di Prima Divisione con un coach campione d'Europa è stata una perla senza prezzo. Il Coach ascoltava con genuino interesse. Rispondeva. Annuiva. E diceva "Eh sì, anch'io...". E il solo pensiero che un pezzettino delle mie minors potesse essere paragonato allo spogliatoio di una squadra campione d'Europa mi dava i brividi di eccitazione.

Con lui ricordo di aver fatto la mia prima telecronaca in doppia voce. Quel giorno ero emozionato. Stavo per lavorare con il commentatore tecnico con cui ero cresciuto, ascoltando le sue telecronache in televisione sin da quando ero ragazzino. Entrai in cabina e gli dissi: "Coach, ti avviso che c'è questo problema. Non ho mai fatto una telecronaca a due voci". Lui scrollò le spalle e mi sorrise. "E che problema c'è? Tu parla e non ti preoccupare. Io poi ti vengo dietro". E così fu. Due ore volate via, di netto, senza pensiero. Grazie di tutto, Coach!

Coach Franco Casalini portato in trionfo dai giocatori dopo la vittoria della Coppa Intercontinentale del 1987 con la Tracer Milano Credit Foto Imago

Una persona gentile, ironica e con una passione sconfinata per il basket

Di Davide Fumagalli. Franco Casalini, semplicemente Coach, è stato un grande compagno di viaggio nei miei cinque anni a Eurosport e ha accompagnato praticamente tutte le mie prime volte da telecronista, il sogno di una vita. All'inizio gli davo del lei, per rispetto dell'età e per riverenza nei confronti di uno che da allenatore aveva vinto la Coppa dei Campioni e che poi era tra le spalle tecniche più brillanti ed esperte in televisione. Poi, dopo la prima volta assieme al commento, la mia prima in assoluto in coppia, il nostro rapporto è diventato più schietto e amichevole, e il Coach mi ha aiutato tanto mettendomi sempre a mio agio in telecronaca con interventi precisi, puntuali e con sfumature che io a volte non vedevo.

Con lui la mia prima e unica partita di Eurolega, un Panathinaikos-Real Madrid; sempre con lui la mia prima telecronaca sul campo, Brindisi-Sassari di Supercoppa 2021. E anche lì fu prezioso nel darmi consigli e suggerimenti su cosa guardare e tenere d'occhio. Per me che non l'ho seguito quando allenava, è stato comunque un allenatore in cabina di commento, ed è stato un privilegio enorme condividere il microfono con lui, una persona gentile, con la giusta dose di ironia, e una passione sconfinata per la pallacanestro. Grazie Franco. Buon viaggio Coach.

