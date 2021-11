Basket

Basket, Serie A: contropiede Varese con l'alley-oop tra Kell e Jones

BASKET, SERIE A - Perfetta esecuzione del 3 contro 2 in ripartenza per Varese con Beane che serve Kell il quale alza l'alley-oop per la tonante affondata a due mani di Jalen Jones.

00:00:33, un' ora fa