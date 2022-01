La giornata del 9 gennaio inizia, purtroppo, a perdere pezzi. L'Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche ha bloccato il gruppo squadra della Carpegna Prosciutto Pesaro dopo il riscontro di alcune positività al coronavirus nella giornata di martedì 5 gennaio. Il team è stato messo in quarantena e non potrà partire per la trasferta di domenica 9 contro la Germani Brescia. Il match sarà riprogrammato in data da destinarsi.

Già in mattinata il presidente della VL, Ario Costa, aveva pre-annunciato il rinvio. "Per precauzione, ieri non ci siamo allenati - le sue parole a "Bresciacanestro" -. Adesso c'è anche una comunicazione ufficiale da un ente superiore, e quindi a maggior ragione non possiamo andare in palestra. Con queste cose non si scherza. A questo punto domenica non potremo venire a Brescia e la partita non si giocherà".

