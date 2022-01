Salgono a tre le partite del 15° turno di Serie A LBA rinviate in maniera ufficiale dalla LegaBasket. Dopo la cancellazione del match tra Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro annunciato nella giornata di ieri, giovedì 6 dicembre, per lo scoppio di focolai in entrambe le squadre, la Lega ha rimandato anche le sfide fra. Siachehanno riscontratoall'interno dei gruppi-squadra nell'ultimo giro di tamponi, ed entrambe sono state messedalle ASL di competenza. Le date del recupero saranno annunciate nei prossimi giorni.