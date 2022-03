Vanoli Cremona , con un bilancio molto negativo di 5-14. Con 11 gare ancora in calendario per chiudere la stagione e quattro punti da recuperare sulla Carpegna Prosciutto Pesaro, terzultima, Cremona si getta sul mercato degli svincolati dalla Russia. E pesca una pietra preziosissima in Adas Juskevicius. La sconfitta di Masnago contro l'Openjobmetis Varese ha lasciato la all'ultimo posto in classifica in solitaria , con un bilancio molto negativo di. Con 11 gare ancora in calendario per chiudere la stagione e quattro punti da recuperare sulla Carpegna Prosciutto Pesaro, terzultima, Cremona si getta sul mercato degli svincolati dalla Russia. E pesca una pietra preziosissima in

L'esterno lituano, classe 1989, ha lasciato il Parma Perm infilandosi nel gigantesco esodo che ha coinvolto le formazioni russe dopo l'esplosione del conflitto in Ucraina. Giocatore molto esperto, visto anche con la maglia della nazionale, Juskevicius stava tenendo 12.6 punti e 4.5 assist di media in campionato. In stagione ha disputato anche 12 partite in FIBA Europe Cup, con cifre simili (10.5 punti, 5.2 assist). Juskevicius potrebbe debuttare già mercoledì 9 marzo, in occasione del recupero casalingo contro la GeVi Napoli.

