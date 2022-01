Vanoli Basket Cremona - Umana Reyer Venezia 85-82

Di Marco Arcari. Al termine di una partita stupenda, la Vanoli Basket Cremona centra la 5ª vittoria stagionale e interrompe una striscia di 6 k.o. consecutivi nello scontro diretto con l’Umana Reyer Venezia. Coach De Raffaele dà subito fiducia a Jordan Theodore, uno dei due nuovi acquisti orogranata (l’altro è Jordan Morgan, ma per vederlo sul parquet ci vorrà ancora tempo), lanciandolo nello starting-five in coppia “esterni” con Stefano Tonut. È però Jalen Harris a prendersi tutta la scena in apertura di match, con 8 punti realizzati in rapida successione e utili al +11 (14-3) a metà 1° quarto. Le palle perse limitano tantissimo l’attacco dell’Umana Reyer, aggrappato soltanto a Mitchell Watt almeno finché il centro orogranata non incappa nel 2° fallo personale e deve lasciare provvisoriamente il parquet. Oltre ai turnover, anche il 3/16 su azione è emblematico del 1° quarto veneziano, perché la qualità offensiva del pick&roll orogranata non è accettabile e le transizioni veloci vengono sprecate con scelte discutibili nell’ultimo passaggio. La Vanoli ne approfitta così per volare sul +15 (29-14), grazie allo show a 360° di Matteo Spagnolo e ai canestri della coppia Pecchia-Tinkle.

Harris decolla sul meraviglioso alley-oop di Spagnolo

A inizio 2° quarto, i turnover diventano statistica negativa anche per Cremona, dal momento che la squadra di coach Galbiati ne infila 4 in poco più di 3’ e segna soltanto 2 punti – del solito Spagnolo – in 4’. Venezia non riesce però a ricucire le distanze, almeno non finché Victor Sanders s’inventa un grande show offensivo: 8 punti consecutivi in meno di un minuto e -7 (35-28). Il contro-break casalingo (10-0) non tarda ad arrivare, con Harris nuovamente protagonista e la Reyer non riesce davvero a trovare continuità in attacco (9/33 su azione) nella prima metà di gara (45-30). Theodore approccia la ripresa con un’intensità totalmente differente, trovando i primi punti in questa nuova esperienza italiana (dopo quella con Milano del 2017-18) e rimettendo in carreggiata la Reyer con ottime giocate individuali (49-45) fino a metà 3° quarto.

Jalen Harris firma la schiacciata dell'anno in Serie A

La parità la firma però Michael Bramos con la bomba del 51-51, anche se è Theodore il giocatore che cambia volto a questa sfida. Il play ne infila 12 (con 3 assist) ed è la chiave – unita alla diversa intensità difensiva orogranata – del 59-60 dopo 30’ di partita. David-Reginald Cournhooh diventa assoluto protagonista nel 4° periodo e la sfida cambia nuovamente volto. Non sono tanto i 12 punti realizzati nella frazione, bensì le sue giocate decisive a 360° per spezzare i sogni di gloria orogranata e replicare, colpo su colpo, ai canestri di Tonut (9 punti negli ultimi 10’). L’Umana lotta come può, trascinata ancora da Theodore, ma a Cournhooh si aggiunge anche un Andrea Pecchia debordante nei minuti centrali del quarto e glaciale nei liberi finali, utili a vanificare le triple ospiti. 20 punti a testa per la coppia Cournooh-Pecchia, 17 (con 4 assist) per un fondamentale Spagnolo. A Venezia non bastano i 18 (con 5 assist) di Theodore e i 15 di Tonut.

Cremona : Agbamu n.e., Dime 4, Harris 14, Sanogo n.e., McNeace, Pecchia 20, Poeta 3, Spagnolo 17, Vecchiola n.e., Errica n.e., Tinkle 7, Cournooh 20. All. Galbiati.

: Agbamu n.e., Dime 4, Harris 14, Sanogo n.e., McNeace, Pecchia 20, Poeta 3, Spagnolo 17, Vecchiola n.e., Errica n.e., Tinkle 7, Cournooh 20. All. Galbiati. Venezia: Stone 3, Bramos 8, Tonut 15, De Nicolao 5, Sanders 10, Echodas 7, Mazzola n.e., Brooks 2, Theodore 18, Vitali, Minincleri n.e., Watt 14. All. De Raffaele.

Highlights: Cremona-Venezia 85-82

Allianz Pallacanestro Trieste - Carpegna Prosciutto Pesaro 89-78

Di Davide Fumagalli. Immediato riscatto per l'Allianz Trieste che supera 89-78 la Carpegna Prosciutto Pesaro nella 17esima giornata e si mette alle spalle il cocente ko casalingo in overtime di domenica scorsa contro Reggio Emilia. La formazione di Franco Ciani centra il terzo successo nelle ultime quattro gare, sale a 18 punti e resta al terzo posto assieme a Trento e alla sorprendete Tortona: i giuliani si godono cinque giocatori in doppia cifra con Delia top scorer a 15 punti e la coppia Grazulis-Davis a 14, senza dimenticare gli 11 di Banks e i 13 di Mian in una serata chiusa dall'Allianz con un'eccellente 11 su 16 da tre. Per Pesaro invece Luca Banchi lotta fino praticamente alla fine ma paga l'infortunio a Tyrique Jones, uscito nel quarto periodo quando era già a 20 punti e 12 rimbalzi. Per gli adriatici anche 16 punti di Larson e 13 di Sanford. La Carpegna Prosciutto resta a 12 punti col terzo ko nelle ultime cinque partite. . Immediato riscatto per l'che superalanella 17esima giornata e si mette alle spalle il cocente ko casalingo in overtime di domenica scorsa contro. La formazione dicentra il terzo successo nelle ultime quattro gare, sale a 18 punti e resta al terzo posto assieme ae alla sorprendete: i giuliani si godono cinque giocatori in doppia cifra contop scorer a 15 punti e la coppiaa 14, senza dimenticare gli 11 die i 13 diin una serata chiusa dall'Allianz con un'eccellente. Perinvece arriva il secondo ko in pochi giorni dopo quello di giovedì scorso a Brescia nel recupero : stavolta la squadra dilotta fino praticamente alla fine ma paga l'infortunio a, uscito nel quarto periodo quando era già a 20 punti e 12 rimbalzi. Per gli adriatici anche 16 punti die 13 di. Laresta a 12 punti col terzo ko nelle ultime cinque partite.

Grazulis da Top 5, con la stoppata e la schiacciata

La sfida dell'Allianz Dome inizia con un duello acceso tra i due lunghi Konate e Jones, si scambiano canestri e schiacciate, poi Trieste scappa sul +7 con una bomba di Mian e va al primo riposo davanti 26-20. Nel secondo quarto l'Allianz vola a +9 con una tripla di Campogrande ma Pesaro non ci sta, risponde al fuoco con Moretti e Tambone, ed è a -3 sul 34-31. Il finale di periodo è però della formazione di Franco Ciani che torna a +9 con 5 punti filati di Grazulis e poi all'intervallo conduce saldamente sul 46-37.

Konate stoppa Jones in uno scontro ad altissima quota

Nella ripresa è la Carpegna Prosciutto a partire meglio, lo scatenato Jones segna due canestri in fila per il -3, poi Larson dall'arco fa -2 sul 53-51. A quel punto l'Allianz si desta Grazulis e Banks rispondono con due triple, poi lo stesso Banks fa +10 sul 63-53, che diventa 65-58 al 30'. La sfida prosegue ad elastico nell'ultimo periodo, Pesaro non molla ma trieste scava l'allungo decisivo con due triple di Fernandez per il +13 (75-62), poi ci pensano Grazulis, Delia e Mian a sigillare il risultato e a fissarlo sull'89-78 finale.

Trieste : Banks 11, Davis Jr 14, Fernandez 7, Konate 9, Deangeli 3, Mian 13, Delia 15, Fantoma, Cavaliero, Campogrande 3, Grazulis 14. All. Ciani.

: Banks 11, Davis Jr 14, Fernandez 7, Konate 9, Deangeli 3, Mian 13, Delia 15, Fantoma, Cavaliero, Campogrande 3, Grazulis 14. All. Ciani. Pesaro: Moretti 6, Tambone 3, Stazzonelli, Lamb 4, Camara 4, Zanotti, Sanford 13, Larson 16, Demetrio 6, Delfino 6, Jones 20. All. Banchi.

Highlights: Trieste-Pesaro 89-78

Dolomiti Energia Trentino - GeVi Napoli Basket 85-72

Di Daniele Fantini. È trascorso più di un mese dall'ultimo successo di Trento. Era il 19 dicembre scorso, quando l'Aquila sbancò il PalaBarbuto proprio nel match di andata contro Napoli. Da quel momento in poi arrivarono problemi di covid, ancora vivi con le positività di Jordan Caroline e Toto Forray (assente dell'ultim'ora) e una striscia negativa di cinque ko consecutivi tra campionato ed Eurocup. Ora, nonostante il roster super-corto e un calendario poco amico (quattro gare in otto giorni con l'impegno infrasettimanale in coppa e il recupero di venerdì contro Varese), Trento si conferma bestia nera della Gevi aggravando il momento negativo della squadra di coach Pino Sacripanti.

Trento vince una partita importante a livello emotivo e di classifica, conservando la terza piazza in coabitazione con Trieste (9-6): è un successo meritato, figlio di un secondo periodo di straordinaria qualità ed efficacia su entrambi i lati del campo (26-12 il parziale per +16 dell'intervallo lungo, 48-32) e di una mente rimasta forte e lucida nonostante la grande rimonta costruita dalla Gevi a cavallo dei due quarti finali, rientrata a -3 dal massimo svantaggio di -18.

Diego Flaccadori è protagonista di una partita produttiva e accorta, giocata con personalità in regia: 18 punti, 6 assist, 4 rimbalzi e una lunga serie di ottime letture che ne confermano la crescita nella nuova veste di playmaker. Al suo fianco brilla anche Andrea Mezzanotte (11 punti, season-high), importantissimo per dare quantità e qualità al front-court bianconero in una serata senza Jordan Caroline: il 3/4 dall'arco pesa come un macigno nell'economia di una partita in cui l'Aquila costruisce gran parte del fatturato dalla distanza (10/21, 48%). Ma la vera scheggia impazzita porta le sembianze di Luca Conti: con Toto Forray fermato dalla positività al covid nel giro di tamponi di sabato sera, il giovane azzurro riceve spazio e fiducia da coach Lele Molin per fungere da guastatore e uomo di energia dalla panchina. Conti risponde in maniera splendida: 8 punti (career-high), 7 rimbalzi (4 offensivi), 2 stoppate e una quantità enorme di intensità profusa nella metacampo difensiva.

Napoli, scivolata a 7-9 con la quinta sconfitta consecutiva, paga l'ennesima giornata ai box di Jason Rich con annessa mancanza di un grande veterano cui affidarsi nel momento del bisogno. La pericolosità sul perimetro è scarsa (6/26) e l'apporto di Jeremy Pargo deludente (soltanto 2 punti in 28 minuti con 1/8 al tiro). La partita si traduce nell'ennesimo losing-effort di Jordan Parks, protagonista a tutto campo con 24 punti e 7 rimbalzi, frenato dall'assenza di una spalla solida su cui appoggiarsi. Non bastano le fiammate di grinta e garra accese a cavallo di terzo e quarto periodo da Andrea Zerini (8 punti) e Lorenzo Uglietti (9 punti, season-high), marmorei per restituire compattezza alla blanda difesa napoletana del primo tempo ed eroici per dare quantità anche nella metacampo opposta.

Trento : Flaccadori 18, Saunders 9, Reynolds 12, Mezzanotte 11, Williams 13; Bradford 11, Ladurner, Conti 8. N.e.: Zangheri, Morina. All.: Molin.

: Flaccadori 18, Saunders 9, Reynolds 12, Mezzanotte 11, Williams 13; Bradford 11, Ladurner, Conti 8. N.e.: Zangheri, Morina. All.: Molin. Napoli: Pargo 2, Marini, Parks 24, Lombardi 8, Lynch 6; Zerini 8, Velicka 6, McDuffie 7, Uglietti 9. N.e.: Matera, Grassi. All.: Sacripanti.

Highlights: Trento-Napoli 85-72

Fortitudo Kigili Bologna - Bertram Derthona Basket Tortona 74-92

Di Marco Arcari. Non si ferma la corsa di Tortona, che espugna la Unipol Arena con un grande show balistico e infila la seconda vittoria di fila, regolando con autorità una Fortitudo Kigili Bologna troppo soft in difesa. L’inizio di Tortona è semplicemente impressionante. Triple a profusione, specie della coppia Mascolo-Sanders, e allungo sull’8-17 dopo neppure metà 1° quarto. Che possa essere una serata magica per Bruno Mascolo lo si intuisce praticamente dalla palla a due, ma il playmaker bianconero fa davvero ciò che vuole sul parquet dell’Unipol Arena e non dà scampo a una difesa della Kigili in estrema sofferenza nelle rotazioni. Bologna si aggrappa allora al talento di Pietro Aradori, ma neppure il “cagnaccio” può bastare per contrastare lo strapotere balistico degli ospiti, capaci di chiudere con 12/16 dal campo (7/10 da tre) e sul +17 (15-32) il 1° quarto.

Mike Daum inchioda il tap-in schiacciato contro la Fortitudo

La frazione successiva è quasi identica alla prima, anche se la Fortitudo può beneficiare della sfuriata estemporanea di James Feldeine: 8 punti con due triple in rapida successione, ma sarà soltanto un fuoco di paglia perché l’ex-Cantù smetterà di segnare e dovrà perfino uscire per infortunio al ginocchio durante il 3° quarto. Chi non si arresta affatto è invece Mascolo, autore di 8 punti nel 2° periodo, ben coadiuvato da JP Macura e capace di tenere avanti la squadra di coach Ramondino anche all’intervallo. A inizio ripresa Vasilis Charalampopoulos si cala alla perfezione nel ruolo di go-to-guy della Effe, ma Macura gli risponde per le rime e vanifica il grande lavoro offensivo del greco. La sfida sembra totalmente nelle mani del Bertram, anche perché Mike Daum si sveglia dal torpore del 1° tempo e comincia a macinare rimbalzi e canestri con la sua solita continuità. Al 30’ di gioco è così 54-73 e la partita sembra sostanzialmente finita.

Indiana move e assist no-look: che show di Filloy!

Così però non è, dal momento che Bologna ha un sussulto d’orgoglio a inizio 4° periodo: 8/8 ai liberi per il duo Aradori-Benzing e Tortona che esaurisce il bonus falli di squadra in 90 secondi, fermandosi contestualmente in attacco. Coach Ramondino ricorre al timeout, permettendo ai suoi cestisti di riordinare le idee e ritrovare smalto in attacco. La risposta non tarda ad arrivare, perché Daum è ormai inarrestabile e firma le giocate che spezzano le ultime resistenze della Effe. MVP Mascolo, il quale mette a referto 21 punti (con 9/11 al tiro) e 5 assist, ma grande prova anche di Macura (22).

Bologna : Frazier 7, Aradori 15, Mancinelli n.e., Durham 7, Zedda n.e., Procida 8, Benzing 11, Feldeine 8, Charalampopoulos 11, Totè 2, Groselle 4, Borra 1. All. Martino.

: Frazier 7, Aradori 15, Mancinelli n.e., Durham 7, Zedda n.e., Procida 8, Benzing 11, Feldeine 8, Charalampopoulos 11, Totè 2, Groselle 4, Borra 1. All. Martino. Tortona: Mortellaro n.e., Rota, Cannon 6, Tavernelli 3, Filloy 8, Mascolo 21, Severini, Sanders 12, Daum 15, Cain 5, Macura 22. All. Ramondino.

Germani Brescia - Banco di Sardegna Sassari

Di Daniele Fantini.

Brescia :

: Sassari:

